La ciudad de Posadas se encuentra preocupada por la situación de Enzo, un niño de siete años que fue agredido por su propia madre. El caso se conoció luego de que el padre denunciara el hecho, mostrando fotos de los golpes y de las amenazas de la mujer.

Por otro lado, la madre del niño salió a dar su versión de los hecho, en los que no negó haberlo golpeado alegando que intentaba “corregirlo”.

El caso tomó relevancia luego de la condena de la madre de Lucio Dupuy, quien junto a su novia, asesinaron a golpes al niño de tan solo 5 años. El padre de Enzo, Matías Emanuel Medina de 32 años, pidió a la Justicia que intervengan, alegando que no quiere que su hijo tenga el mismo final.

El hombre contó que todo comenzó luego de que fuera a buscar a Enzo a la casa de Rocio F, la madre del niño: “logré convencerla de que me deje buscarlo por teléfono. Durante la llamada me dijo ‘recién le llame la atención porque no me hace caso y se porta mal’. Entonces le dije que ponga en alta voz el celular y le pregunté a Enzo por qué lo castigó, a lo que me dijo ‘Papi no sé como hacer para que mi mamá no se enoje conmigo”.

“Ahí la convencí de buscarlo y cuando lo traje a casa, cuando se estaba por bañar vi lo brutales golpes que tenía, casi no podía caminar, tenía la espalda toda morada y las partes genitales golpeadas también, tenía el cuerpo caliente como afiebrado”, describió.

“Ahí fui a la comisaría de la mujer de Fátima para hacer la denuncia. Le mandé fotos a la madre de la espalda de Enzo y le pregunté porqué le pegó así, a lo que me amenazó y me dijo que me iba a prender fuego la casa”.

Preocupación en Posadas por Enzo, un niño de siete años que es golpeado por su mamá. Foto: Misiones Online

El hombre pide desesperado la tenencia del niño, según su denuncia, el niño le contó que fue agredido por su mamá con una tacuara: “me tiró al piso y me siguió pegando” citó el padre los dichos de su hijo. Agregó además que con el paso de los días, el menor revela más detalles escalofriantes del contexto de violencia en el que se encontraba.

Gracias a la repercusión del caso, un reconocido abogado misionero se hizo cargo de la causa, ad honorem. Se trata del letrado Federico Esquivel, quien es representante en la tierra colorada de la Fundación Carolina Aló.

De acuerdo al letrado, “existe un cúmulo de pruebas en contra de esta mujer, se pueden acreditar los hechos y que efectivamente, se ha realizado una acción típica de un delito grave de lesiones graves. Esta persona ya viene con varias denuncias por violencia contra el mismo niño, incluso, hay testimonios de personas que pueden acreditar que a otros chicos también han sido víctimas”.

“Nos vamos a presentar como querellante en la causa, vamos a solicitar la investigación y vamos a seguir el proceso de la causa. Por supuesto que nosotros queremos una respuesta inmediata, por Matías y por su hijo que están reclamando Justicia”.

Esquivel además precisó que hay suficientes pruebas para acreditar que, no solamente la madre golpeaba al niño, sino que también la pareja y el hermano de la mujer. “Nosotros vamos a arbitrar todos los medios y el mecanismo judicial como para que esto salga a la luz y realmente pueda llegar a haber una respuesta”.

Leer también: Una de las asesinas de Lucio Dupuy pidió realizarse la terapia hormonal masculinizante y San Luis lo pagará

¿Qué dijo la madre del niño?

Lejos del silencio, la madre del menor y acusada por los hechos de violencia, salió a dar su versión de los hechos que la complicaron aún más. “Si, capaz me pasé y le pegué un poquito de más”.

En sus declaraciones a la prensa, la mujer admitió la golpiza, sin embargo se justificó diciendo que intentaba “corregirlo”. “Yo solo lo que hice es educarle a mi hijo para que no sea atrevido y no me pase por arriba. Como toda madre uno intenta educar a los hijos”, añadió Rocio.

“No es que yo le maltraté al chino ni nada, solo lo eduqué, no le pego, no le maltrato, está bien alimentado, pueden pasar a ver las condiciones donde vivo, y como yo le tengo. Siento que me parte el corazón que me hagan esto. Creo yo como cualquier madre lo que hice es educarle a los chicos, por eso andan así como andan, son atrevidos, salen a robar, porque no podes educarlos que ya te sacan un denuncia”.

Preocupación en Posadas por Enzo, un niño de siete años que es golpeado por su mamá. Foto: Misiones Online

Familiares de esta mujer también salieron a hablar y aseguraron que el niño no es maltratado, justificando que los brutales golpes que se ven en el cuerpo del niño son las formas que tienen de “educarlo”.

“La mamá le agarró con una varita y le corrigió. Dicen que lo lastimó, pero no pasó nada. Sacan el celular, ven la marca y sale una cosa muy grande, pero son todo mentiras. Mi nieto se porta bien, pero hay que corregirlo. No es algo de todos los días”, aseguró Carmen, abuela del pequeño.

Por su parte, Mirian, tía del niño afirmó que “nosotros que vivimos cerca sabemos lo que pasa y no es así como están diciendo. Ella lo corrigió a él. Como dijo ella se pasó un poco la mano, pero no es una persona que constantemente le está pegando al nene”.

Su hermano también defendió las acciones de la mujer alegando que “ella me pidió el cinto para corregirle porque estaba él le contestó feo. Yo mismo le dije, como hermano, que era muy grueso, que era mejor sacar una vara y corregirle como nos corregían a nosotros”, reconoció.

“Él viene rebelde y como toda madre acumula bronca. Cuando me pidió el cinto yo ya supuse que era para corregir al hijo porque yo escuché como le contestó”, agregó.

La familia entera justificó el terrible episodio diciendo que el niño “es de carácter hiperactivo” y que el trato que recibe cuando está en compañía de su padre es distinto al que recibe con su madre, señalando que los comportamientos “rebeldes” del niño se dan luego de las visitas con éste.