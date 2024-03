Misiones crea su propio fondo de incentivo docente para garantizar el pago a los educadores de la provincia

El ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda anunció a través de su cuenta de X (ex Twitter) que la comunidad educativa contará con un Fondo de Incentivo Docente provincial tras la quita de Nación del FONID. Este fondo reemplazará al FONID y a la Conectividad Nacional, sumando así al salario de los docentes, por cada cargo independientemente si el agente es titular, suplente o interino, según el criterio que tenía el FONID y será liquidado desde el mes de febrero de 2024.

¿Cómo funcionará el FOPID?

El presidente del Concejo General de Educación de Misiones, Alberto Galarza comentó cómo surgió y cómo funcionará el FOPID. “El Gobierno Nacional vino anunciando el retiro del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es una ley que tiene más de 23 años, fruto de mucha lucha de los trabajadores de la educación. Hay que recordar que en los 90 transfiere los servicios educativos a las provincias y las mismas pasan a hacerse cargo de los salarios de todos los niveles y de todas las modalidades del sistema educativo y a partir de eso comienza este Fondo Nacional de Incentivo Docente”, dijo Galarza.

En ese entonces eran nueve provincias, después fueron ocho y Misiones estaba dentro de ese fondo compensador. “Nación en principio dejó de girar estos fondos, pero no ha hecho lo que hizo con el FONID, que es decididamente dejarlo caer, porque el Fondo venció al 31 de diciembre, el gobierno no lo ratificó y consecuentemente no está vigente la ley, porque la ley se ratifica cada dos años por decreto. Entonces, a partir de ahí hubo anuncio de que no iba a continuar”, señaló el presidente del CGE.

En este sentido, Galarza comentó que, en las dos últimas reuniones, tanto con el secretario de Hacienda de la Nación en la que estuvo presente el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, les informó a todos los ministros del país que lo iban a remitir los fondos, ni los fondos atrasados del año pasado que adeudan. Por otro lado en la reunión del el Consejo Federal, que participó el ministro Ramiro Aranda, también se confirmó esta decisión.

Tal vez te interese leer: Concluye el período del boleto estudiantil gratuito en Misiones con el fin del ciclo escolar 2023

De esta manera, el gobernador Hugo Passalacqua decidió crear el FOPID, que es un Fondo Provincial de Incentivo Docente, que seguirá manteniendo el mismo monto que tenía FONID. “En principio es $16.450 que corresponde al Fondo Provincial de Incentivo Docente, más la conectividad, que era $12.250, lo que hace un total de $28.700, pero si tiene dos cargos el docente pasaría a cobrar $57.400. Con esta característica, el que tiene dos cargos, cobra por los dos cargos y el que tiene un cargo es $28.700. Además, el que no llega a un cargo y tiene horas inferior a eso, cobrará este proporcional a las horas que esté trabajando”, explicó Galarza.

Asimismo, explicó que todavía no hay definiciones de cuál es la fecha exacta en la que se pagará el fondo, el cual se abonaba anteriormente cuando existía el FONID, entre el 20 y 22 de cada mes. “En principio vamos a hacer el esfuerzo de poder pagar lo del mes de febrero y queda por definirse si los docentes prefieren cobrarlo todo junto con el sueldo, o como se vino haciendo históricamente y se pueda cobrar en esos días, que siempre ayudaba al docente a saber que casi sobre el fin de mes tenía un ingreso más”, sostuvo.