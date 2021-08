La empresa familiar Ribeiro arrastra desde 2018 una crisis de tal magnitud que durante meses sus trabajadores no percibían sus sueldos, es por ello que en un intento de salvar la compañía se presentó a concurso de acreedores en busca de “reordenar la compañía y continuar la búsqueda de inversores y financiamiento”

La cadena de electrodomésticos Ribeiro que tiene más de un siglo de historia, atravesó varias crisis que vivió el país, la cual llegó a alcanzar una facturación de casi u$s 370 millones en 2017.

Intentan salvar la compañía. Ramiro Pereyra | La Voz

Mediante un comunicado emitido por la compañía, expresaron que “Lamentablemente en el año 2018, con la devaluación de abril y sus múltiples efectos, ese largo periodo de crecimiento se transformó en el inicio de una gran crisis que nos termina llevando, y después de mucha lucha y esfuerzo, a la comentada presentación en concurso de acreedores”.

La crisis desatada en 2018 se profundizó aún más con la pandemia en 2020. Si bien los accionistas inyectaron u$s 20 millones y se buscó una línea de financiamiento para garantizar la adquisición de productos para abastecer el comercio online, la propuesta no fue aceptada y no pudieron satisfacer la demanda.

El comunicado termina diciendo “La presentación en Concurso de Acreedores, no es el fin, sino por el contrario un mecanismo que nos da la ley para reordenar la compañía y continuar la búsqueda de inversores y financiamiento que nos permitan volver a tener una compañía operativamente rentable y que de esta manera pueda cumplir con todos los acreedores en el tiempo que se requiera y conservar la mayor fuente de trabajo posible”.