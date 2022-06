En horas de la mañana de esta jornada, un incendio consumió por completo una vivienda en el barrio 508 Viviendas, ubicado en la zona de Itaembé Guazú. El fuego consumió todo y la familia, conformada por siete integrantes, se quedó con lo puesto.

Según informó el personal de Bomberos, el incendio comenzó por un desperfecto eléctrico en la zona del sanitario y que poco después se extendió por toda la vivienda, que al ser de madera, se consumió por completo.

La mujer comentó que en la vivienda, completamente de madera, habitan siete personas: su marido y cinco hijos de 18, 11, 9, 6 y un bebe de 4 años. “Gracias a Dios al momento del incendio no había nadie en la casa, porque lo material se recupera pero una vida no”, expresó Claudia.

Comentó que su marido salió de la vivienda en dirección a su lugar de trabajo, mientras que ella acompañó a sus hijos al colegio. Sus vecinos dieron alerta del incendio, quienes estuvieron dando una mano en todo momento durante esta mañana. “Nos quedamos solamente con lo puesto, con mi marido lo que teníamos para ir a trabajar y mis hijos lo que habían llevado a la escuela”.

Incendio en Itaembé Guazú dejó a una familia con lo puesto. Foto: MOL

En cuanto a la interrogante de donde pasarían la noche, manifestó que no se moverán del terreno. “Yo de mi terreno no me voy a mover, en el fondo tenemos un pedacito de techo donde vamos a pasar la noche”.

Desde el primer momento, los vecinos se solidarizaron con la familia damnificada y rápidamente se acercaron a ayudar. El presidente de la comisión vecinal del barrio, sector 7, Ramón Cabral, comentó que son 1.000 familias que corresponde a ese sector. “Somos vecinos muy unidos y nos juntamos para ayudar a la vecina. Estamos a la espera de lo que puedan donar”, expresó

Para colaborar, Claudia dejo su número de contacto 3764-526922, o bien pueden acercarse hasta la vivienda para dejar todo tipo de donaciones. Apelamos a la solidaridad de la comunidad para ayudar a esta familia que lo perdió todo por el fuego.