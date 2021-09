El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad habló sobre el uso del barbijo en la provincia, el cual fue una de las medidas flexibilizadas por parte de Nación, que levantó la obligatoriedad de su uso en espacios al aire libre.

Luego de su participación de la inauguración del Centro de terapia asistida con caballos y animales, de la Fundación Tres Aires, el cual se realizó en el espacio hípico Casco Rosado de Rincón Itaembé Guazú de la ciudad de Posadas, brindó declaraciones además de los puestos de hisopados, y las determinaciones para la apertura de otros pasos fronterizos.

Con respecto al uso del barbijo, el mandatario provincial indicó que “es una cuestión que desde la provincia lo vamos evaluando con el comité de crisis para ver cuáles son las definiciones que iremos tomando”

Subrayó que “vamos a evaluar porcentaje de vacunación, de primera y segunda dosis y el tiempo en el que podamos entrar en el margen de seguridad para el uso voluntario del barbijo”.

“Hoy por hoy la provincia de Misiones no ha tomado esa decisión porque está en el análisis del equipo que corresponde al área técnica de epidemiología. Vamos a ser muy respetuosos en eso y si tenemos que seguir un tiempo más, tendremos que comunicarlo y seguiremos un tiempo más usando el barbijo. Y si las condiciones del balance epidemiológico son óptimas para tomar esa decisión, la tomaremos”.

Recomendó Herrera “no apurarse. Siempre en nuestra provincia hemos sido muy serios, muy respetuosos de las decisiones que tomamos que nos permitieron ir siempre hacia adelante, nunca un paso hacia atrás en materia epidemiológica”.

“Sigamos usando el barbijo, sigamos cuidándonos, sigamos vacunándonos, sigamos con responsabilidad en las medidas sanitarias y vamos a ir transitando los tiempos post pandemia, para garantizar a la provincia, la seguridad sanitaria que lo tuvimos desde el primer día” recomendó Ahuad.

El mandatario provincial dijo que “todas las medidas sanitarias la tenemos que tomar con cuidado, porque Misiones nunca tuvo que retroceder en cuestiones epidemiológicas”.

Herrera Ahuad recomendó el uso del barbijo al aire libre hasta que se evalúe el porcentaje de vacunación Misiones Online

Oscar Herrera Ahuad, tras un par de días en Capital Federal retomó el ritmo de gestión en la provincia, evaluando junto a su equipo de científicos y doctores la manera en que se darán en Misiones los anuncios de Nación.

“Las otras medidas que anunció Nación, Misiones ya lo viene implementando. En la provincia ya tenemos espectáculos públicos como pasó con el TC o el boxeo, actividades sociales abiertas o las canchas de fútbol con público” indicó el mandatario.

Se refirió a la potencial apertura del viaducto San Roque González de Santa Cruz, que une a Posadas con Encarnación, Herrera Ahuad indicó que “eso depende del gobierno nacional”

“Yo claramente dije que Misiones solicitó la apertura de un corredor turístico entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú. En eso estamos trabajando, hemos enviado nota nuevamente con el protocolo adaptado a lo que exige la Nación para la apertura de eso” remarcó Herrera Ahuad.

Reveló que “ahora está en un trámite de gestión de los tres niveles que tienen a su cargo el área de pasos internacionales que es Salud, Migraciones y Jefatura de Gabinete. Están trabajando en el documento para que el día lunes tengamos la apertura del puente Tancredo Neves”.

Sobre el puente Roque González dijo que “tal como lo anunció la Nación, el día 1 de octubre se comienza con un proceso de apertura de las fronteras de Argentina.”

Explicó que “todos los pasos, no sólo Posadas-Encarnación, sino todos los internacionales entran en la consideración del gobierno nacional, en cuanto al tiempo que se van a realizar las aperturas. En esa consideración, la provincia será extremadamente respetuosa, de acuerdo a los tiempos que vaya definiendo la Nación”.

“Se lo expliqué al cónsul de Paraguay, que no se trata de una cuestión arbitraria de la provincia de Misiones, sino que lo deben definir los países interesados en el tema de las aperturas internacionales”, contó Herrera.

En el caso de Iguazú “fue una solicitud del gobierno provincial, atendiendo las circunstancias que se viven allá. Y cómo generamos las condiciones propicias y necesarias para tener un corredor sanitario-turístico seguro. Es esa la que está en carpeta en el trabajo del gobierno provincial, pero no excluye la decisión del gobierno nacional con el resto de los pasos internacionales de la provincia”.

Consultado por la decisión de levantar los puestos de testeos en el Arco y Centinela, Herrera Ahuad indicó que “hoy ya no se obliga al cobro de los hisopados en los accesos a la provincia”

Pero remarcó que “Es un paso importante, pero no quiere decir que no vamos a hacer hisopados. No se cobra y ya no se considera un resultado negativo para entrar a la provincia”.

El gobernador señaló que “en el momento que nosotros necesitemos hacer test aleatorios, no sólo serán en los accesos a la provincia, lo podemos hacer en cualquier lugar. Los test deben seguir porque es el monitoreo de la trazabilidad de la curva epidemiológica de Misiones”.

Además, Herrera Ahuad dijo que “para los que preguntan si se van a exigir vacunas, les recuerdo que las vacunas no son obligatorias para ingresar, pero es mucho mejor que las personas que vengan, estén vacunadas”.

“Con los pasos internacionales va a ser muy diferente, porque allí si va a regir por parte de la Nación, la normativa de la vacunación obligatoria para ingresar a la Argentina”, remató.