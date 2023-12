Una joven se arrepintió de votar a Javier Milei y se hizo viral en las redes

Las redes sociales son el medio de comunicación por excelencia, debido a su rapidez y gran repercusión que genera en los usuarios. Por lo que muchos internautas deciden dejar su opinión, queja y recomendación para compartir con otros.

Luego de lo que fue las elecciones generales que llevaron a un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. El cual terminó con la victoria de Javier Milei el líder de la Libertad Avanza. El pasado 10 de diciembre, se llevó a cabo la asunción presidencial.

El cambio de gobierno ilusionaba a muchos de sus votantes ya que esperaba que de a poco y con las medidas impuestas por el nuevo presidente, el país pueda cambiar. Sin embargo, en la primera semana se tomaron varias decisiones que llevó a que muchos de sus simpatizantes muestren su disgusto.

La joven que se hizo viral por votar a Milei y mostrar su arrepentimiento

Una joven subió un extenso video en el que da su opinión luego de haber votado a Javier Milei y mostrarse “arrepentida”. “No saben lo que me arrepiento de haber votado a Milei, sabía que se iba a poner feo pero no sé si tanto. Ni siquiera estoy de acuerdo con que este Caputo ahí”, señaló con lágrimas en los ojos.

“Me duele mi corazón por haber votado mal, si antes tenían hambre, ahora más hambre van a tener y ni siquiera hablemos de los jubilados. Fue una equivocación, nunca más voto al cambio. Voté pensando que iba a ser diferente. No puedo hablar porque sinceramente me duele corazón por haber votado mal”, expresó conmovida la joven en las redes sociales.

El video lo publicó una cuenta de X (antes Twitter) en donde señalan que cada vez “son más” los arrepentidos de votar al presidente de la Nación. Sin embargo, en los comentarios hubo opiniones diferentes sobre la política actual.