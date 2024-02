Se volvió viral en TikTok por su increíble idea para evitar picaduras de mosquitos al salir de casa

La llegada del verano trae consigo muchas cosas agradables: días más largos, temperaturas cálidas y actividades al aire libre. Sin embargo, también trajo consigo un visitante no tan deseado: los mosquitos. En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, estos insectos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los residentes, quienes deben lidiar con su presencia tanto de día como de noche, además de las fuertes picaduras.

La solución viral para evitar que los mosquitos piquen

Ante esta situación, una mujer argentina tuvo una idea bastante insólita, pero efectiva para protegerse de las picaduras de mosquitos mientras transitaba por su barrio. En un video compartido en la popular plataforma TikTok bajo el usuario “@torresstefii”, se la puede observar completamente envuelta en un mosquitero de tul, un tejido que comúnmente se utiliza para cubrir camas y evitar la entrada de insectos.

La secuencia, filmada por la hija de la mujer, rápidamente se volvió viral y acumuló más de miles de reproducciones, así como cientos de likes y numerosos comentarios elogiando esta peculiar técnica para combatir a los mosquitos en la calle.

Los comentarios no se hicieron esperar, con muchos usuarios expresando su admiración por la creatividad de la mujer. Algunos de los mensajes incluyeron: “¡Cuando me preguntan por qué me gusta ser argentino, no lo entenderías!”, “Estamos a un paso de comprar ese atuendo!! jajajaj”, “Tu mamá está en el 2050, la re banco”, y “No veo fallas en su lógica”.

Si bien la idea puede parecer un tanto extravagante, demuestra la inventiva y el ingenio del pueblo argentino ante situaciones adversas. Para dejar esto en claro, la misma usuaria compartió un segundo video que también se hizo viral en TikTok.