El truco casero de Dominique Metzger para aliviar las picaduras de mosquitos con un solo ingrediente

En medio de la invasión de mosquitos que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), muchos residentes se encuentran en búsqueda de soluciones para combatir las picaduras y aliviar la molesta picazón que estas provocan. La humedad característica de la región ha exacerbado el problema, convirtiendo las picaduras en una verdadera pesadilla para muchos.

Ante esta situación, Dominique Metzger, reconocida periodista, compartió un inusual truco casero para aliviar las picaduras de mosquitos. “Voy a decir un secreto, que a mí me sirvió con las picaduras. No tengo evidencias científicas ni está avalado, pero a mí me ayuda: corto medio ajo y lo frotás por la roncha. Después, bancate el olor un rato”, reveló Metzger.

Dominique Metzger Foto: Instagram

Según su experiencia personal, este método casero resulta efectivo para evitar la picazón, el dolor y la inflamación causados por las picaduras de mosquitos. “Te juro que no te pica más, no te duele y se te desinflama. Es un consejo que yo hago en mi casa y me funciona”, aseguró.

El ajo puede funcionar para aliviar las picaduras de mosquitos. Foto: web

Estas son las propiedades del ajo y cómo sirve para aliviar las picaduras de mosquitos

El ajo, reconocido por sus múltiples beneficios para la salud, también demostró ser útil como paliativo para las picaduras de insectos. Además de sus propiedades antiinflamatorias, el ajo cuenta con propiedades antisépticas, antimicrobianas y promueve la leucocitosis, fortaleciendo el sistema inmunológico.

Este truco casero con ajo lo probó la periodista y aseguró que le funciona a la perfección. Foto: web

Cuando se aplica tópicamente, el ajo actúa eliminando las bacterias presentes en la piel y reduce la inflamación, proporcionando alivio a las picaduras de mosquitos.

La invasión de mosquitos en el AMBA enloquece a los habitantes. Foto: Telam

Aunque el ajo ofrece múltiples beneficios cuando se consume, es importante tener en cuenta que su uso tópico puede causar irritación en la piel debido a su naturaleza fuerte. Sin embargo, para aquellos que buscan alivio rápido y efectivo contra las picaduras de mosquitos, el truco compartido por Dominique Metzger puede ser una opción a considerar en el arsenal contra estos insectos molestos en el AMBA.