Dominique Metzger reveló partes de un pasado desconocido: qué hacía antes de estar en la TV

Dominique Metzger es una de las conductoras más queridas por el público, su estilo enamora a los televidentes y la siguen cada tarde en su programa de TV. Además, logró instalarse en el medio y es una referente a la hora de las noticias, destaca cada día con su labor periodístico.

Dominique Metzger Foto: Instagram

La periodista contó que antes de dedicarse al periodismo incursionó en otros rubros para descubrir que cosas le gustaban más hacer y así dedicarse a ello. Dominique reveló que antes de trabajar en TV se acercó al mundo de la gastronomía, más específicamente la cocina.

Dominique Metzger Foto: Instagram

Dominique brindó una entrevista al programa Poco Correctos y contó que uno de sus sueños era ser chef profesional; la respuesta sorprendió a todos y la periodista brindó más detalles.

El pasado desconocido de Dominique

La conductora de TV contó que en el ámbito de la cocina no la pasó muy bien: “Estudié cocina, me recibí, pero no lo quise ejercer porque mientras iba estudiando, fui trabajando y haciendo pasantías, y ahí me di cuenta de que no era para mí”

Dominique describió como fueron las pasantías: “Me mandan a la Patagonia con un cocinero francés tres meses. Era como un Gran Hermano, era en Chubut, entre dos lagos. Había que llegar en avión hasta Comodoro Rivadavia, de ahí una avioneta hasta Alto Río Senguer, y de ahí en ripio y dos lanchas que te llevaban. No conocía a nadie, nadie me conocía a mí y el cocinero francés era el único y fui a ayudarlo. No hablaba español, solo hablaba francés”

El pasado desconocido de Dominique

“Al chef francés se le dio por el chupi, por tomar. Hasta que un día no pudo salir a trabajar, y hubo un día que no pudo, no arrancó”, detalló Dominique contando la mala experiencia que vivió.

Dominique Metzger la figura de las noticias

Dominique Metzger impone su estilo como conductora y periodista en el programa Nuestra tarde por TN y en Telenoche por Canal 13.

El pasado desconocido de Dominique

La periodista es reconocida por su labor y una referente a la hora de informarse, supo ganarse el cariño del público, quien la sigue y acompaña también por redes sociales donde tiene miles de seguidores.