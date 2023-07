Se fue a vivir a Europa y lanzó una dura advertencia: “Te volvés con nada”

El sueño europeo se ha hecho muy popular en el último tiempo. ¿Qué implica el mismo?: irse a vivir a Europa a una corta edad dejando atrás Argentina y a la familia para ir en búsqueda de una oportunidad que, según han declarado muchos, sea mejor y más cómoda.

Es por eso que muchos jóvenes, en el último tiempo, han emigrado de Argentina para irse a países como España, Portugal, Italia, etc. La gran mayoría elige Europa, mientras que algunos optan por norteamérica. Sin embargo, recientemente, esa ilusión de vivir el “sueño europeo” se ha visto duramente criticada por un hombre con experiencia y que, actualmente, reside en España.

Muchas personas emigran a Europa Foto: instagram

El vídeo que revela la verdad sobre el sueño europeo:

Si bien se desconoce la identidad de quién habla en el vídeo, se puede ver que es un señor que ya ha pasado varios años vivendo en Europa. El audiovisual fue publicado por el usuario @gonsanchezrey , quien comentó: “Dura advertencia sobre el sueño europeo: ´Te vas a quemar los mejores años de tu vida, y te volvés con nada´”.

El tweet viral sobre Europa Foto: twitter

En minutos este vídeo recorrió las redes ya que en él, quien habla, explica que, si bien en Europa se puede llegar a vivir mucho más tranquilo que en sudamérica, no hay tanta comodidad ni estabilidad económica como se imagina. Por eso, él asegura que el patrimonio neto de quienes emigran a Europa termina siendo de cero.

“No te creas que al venir a Europa está todo bien, no está todo bien. Tenes que trabajar y mucho”, explicó. A su vez, agregó: “hoy no sabes lo que trabajan los europeos”. Y, con esto, dejó en claro que la experiencia de vivir en otro país no es igual a lo que era hace años.