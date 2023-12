Nicolás Taglafico se sinceró y opinó sobre la ropa de Rodrigo de Paul: “Lo que pasa es”

Desde que se separó de Tini Stoessel, Rodrigo de Paul cambió rotundamente su aspecto. Después de teñirse de rubio platinado, el volante de la Selección Nacional apostó por una forma particular de vestirse.

Si bien su armario antes se caracterizaba por jeans, camisetas deportivas o remeras al cuerpo, hoy Rodrigo apuesta a las prendas más bien oversize. Aunque pareciera que su forma de vestir es casual, De Paul está al tanto de las tendencias y viste marcas de lujo.

Miles de memes explotan en redes sociales cada vez que el mediocampista sale vestido con remeras rotas o bermudas anchas, y recientemente fue uno de sus compañeros de la Selección Nacional el que hizo un particular comentario sobre su aspecto.

Qué dijo el futbolista de su compañero. Foto: Web

Nicolás Tagliafico se animó a un picante ping pong de preguntas y respuestas con el youtuber Ezequiel y no se guardó nada. Consultado por quién es el que peor se viste de la Selección, el defensor blanqueó: “Creo que Rodri”. “Lo que pasa es que él tiene un estilo particular de vestirse”, aclaró entre risas para no hacer quedar mal a su amigo.

Los looks más populares de Rodrigo de Paul

En su última llegada al predio de AFA para enfrentarse a sus rivales por las eliminatorias sudamericanas, De Paul dio que hablar con su look oversize.

Del deportista apareció con una bermuda ancha tipo jogging y un sweater en cuello en V. Las prendas daban la sensación de seguir el look homeless, que es furor entre los famosos y que se caracteriza por lucir prendas holgadas, descoloridas o incluso rotas.

Pese a eso, el pullover que usó Rodrigo, pese a su aspecto, era de Dolce & Gabanna y ascendía a 927 euros, un aproximado de 900 mil pesos argentinos.