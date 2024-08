Hicieron “ring raje” en un conocido country en Pilar y casi termina en tragedia

En las últimas horas, un video se hizo viral en las redes sociales. Se trata de un clip que muestra la discusión entre un hombre y una mujer en un barrio privado en Pilar, donde una broma de unos niños casi termina en una tragedia.

En el video se puede ver al hombre discutiendo con el arma en las manos con una mujer que resulta ser la madre de los chicos que hicieron el ring raje.

“A mí también me han tocado la puerta de mi casa y no vengo con una pistola”, esgrimió la madre, pero el enajenado replicó: “Y a mí qué carajo me importa. Ubicate vos con la gente que tenés adentro de tu casa”.

“Si tenés pelotudos adentro de tu casa, hacete cargo o va a haber un problema acá. ¿De dónde salieron estos pedazos de pelotudos que vienen a tocar la puerta de mi casa a esta hora?”, agregó el hombre.

El descargo de la madre

“Los chicos tuvieron una mala idea que fue golpear la puerta de un vecino y se armó un estado de confusión generalizada. El propietario salió con armas y la guardia buscaba a dos ‘chorros’. Este propietario vio a dos de ellos entrar en casa y se ve que ahí se dio cuenta de que eran dos chicos y no ladrones. A todo esto había un despliegue de seguridad impresionante”, escribió la madre de los chicos en un descargo que publicó en redes sociales.

Y agregó: “Este propietario se apareció con una escopeta y una pistola a los gritos para que los chicos bajaran, para que yo diera nombres -ya a dos los habían buscado uno de los padres-, insultándome sin parar (‘pelotuda’, ‘pelotuda de mierda’ (sic), ‘no sabés qué pelotudos metés en tu casa’) y hasta me dijo ‘esto no va a quedar así`”.

“Al rato vino la policía, pero como había sido alertado de que estaba ingresando, fue a dejar sus armas a su casa. Seguía gritándome que yo era una encubridora. Fue una situación de total angustia y pánico. Ya se dictó una medida perimetral para mí y para la casa del otro chico, y tendremos custodia policial”, señaló.