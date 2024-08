“¿Algún alimento para compartir?”: una clienta le hizo una pregunta al vendedor y se volvió viral

Un empleado de un comercio grabó una situación inusual y se viralizó en TikTok: una clienta se acercó a pagar y al notar que tenía fondos insuficientes en su tarjeta, le preguntó si tenía algún alimento para compartir. Ante la respuesta del joven, la mujer le dijo que le iba a hacer un acta.

La pregunta inusual que descolocó al empleado

Una clienta estaba por pagar sus productos en un comercio cuando el empleado le dijo que no tenía fondos suficientes en la tarjeta, en ese momento, la señora la preguntó: “¿Algún alimento para compartir? No sé si puedo llevar esto o algún otro alimento que tengan para compartir, así cuando hay fondos insuficientes”.

El cajero, que estaba grabando la situación, le dice que no entendía a lo que se refería, y la mujer le explicó: “Porque los alimentos no se hacen con dinero, con números... se hacen con otros insumos. Como a nadie le puede faltar la comida, es a nivel global”.

Sin embargo, el empleado seguía sin entender. “¿Quién está a cargo del local?”, consultó la señora. El empleado le aclaró que era él y le preguntó: ”¿Vos decís que te debemos comida porque tenés fondos insuficientes?”. La mujer aclaró: “Te pregunto si tenés algún alimento para compartir”, el joven no dudó en responder que no, pero la clienta seguía preguntando: “Si se presenta alguien y no tiene para pagar, ¿no se le brinda ningún alimento?”, y el vendedor acaró: “No, acá vendemos”.

“Nosotros compramos y vendemos”, continuó. “Hay que ir pensando en la posibilidad de que haya algún porcentaje en beneficio a la sociedad del sistema en el que estamos porque se hicieron cosas por dinero que no están bien hechas. Es para reflexionar porque yo tengo para hacer un acta ahora por esto”, le indicó la clienta, mientras le pedía el nombre y apellido.

El usuario del TikTok, @elfetas, aclaró en los comentarios cómo empezó la situación: “Contexto: me pide 5 cosas, me da la tarjeta de débito sin saldo. Le digo que no tiene saldo y me dice: ‘¿Me llevo esto (señalando la bolsa) o me das un alimento para compartir?’ Y ahí arranca el video”.