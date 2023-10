Hace cuatro años perdió la memoria y quiere ingresar a Gran Hermano para recuperarla

Falta poco para que vuelva “Gran Hermano” a la televisión y hasta el momento se fueron conociendo algunos detalles de los que será la nueva edición de la casa más famosa del país.

En el programa “A la Barbarossa” estuvieron algunos de los chicos que quieren formar parte del próximo reality por lo que se sometieron a un casting en vivo y contaron su historia de vida.

Pero lo que llamó la atención es una joven de nombre Carolina, quien sostuvo que perdió la memoria por un virus en el cerebro y nunca más recuperó.

Perdió la memoria y busca entrar a Gran Hermano

La chica fue entrevistada por Robertito Funes Ugarte y contó: “Me llamo Carolina y tengo una historia de vida muy rara. Tuve un virus en el cerebro en 2019 y perdí la memoria, así que estoy viendo si puedo participar y recuperar algo. Tuve encefalitis herpética, hoy estoy bien, pero la secuela que me dejó es que no me acuerdo de nada antes del 2019. Casi me meten en un loquero”.

Ante la sorpresa de los miembros del programa, Carolina relató: “Ahora vivo con mi mamá. Antes vivía en México, vine para acá y dos días antes de volverme, empezó todo”.

Al contar cómo contrajo la enfermedad, contó: “No se sabe, puede ser algo que me haya contagiado en México, pero no se sabe. Dicen que me pasó por tener las defensas bajas”.

Luego, agregó: “Al principio estuve con dolor de cabeza, me dijeron que era sinusitis. Hasta que un día, cuando me desperté, mi mamá creyó que estaba drogada porque no la reconocía. Me llevaron a la clínica para ver qué me pasaba y casi me meten un loquero por no entender nada”.

“Estuve un mes y medio internada y cuando me dieron el alta tuve que hacer todas las terapias... Cognitiva, psicólogo, psiquiatra. Con el tiempo, me sacaron algunas, pero sigo con psicólogo y psiquiatra”, comentó la joven que busca ingresar a Gran hermano.