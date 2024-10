“Estoy vivo de milagro”: habló Fran Fijap, el youtuber libertario agredido en Congreso

El 9 de octubre, durante la manifestación fuera del Congreso tras la aprobación del veto a la ley de financiamiento universitario, el periodista libertario de 22 años, Fran Fijap, fue agredido por militantes y terminó en el Hospital Ramos Mejía. Luego de los hechos, el joven comentó cómo fue lo sucedido y las lesiones que tiene.

Fran Fijap fue atacado durante la manifestación tras la aprobación del veto de la ley de financiamiento universitario.

Cómo fue el ataque a Fran Fijap

“Yo estaba con mi amigo, él tenía mi celular, que me lo roban... Es el segundo celular que me roban en una marcha. Estábamos entrando a la marcha y le digo: ‘Arrancamos acá' y cuando empezamos a grabar y digo el lema: ‘Liberales libertarios, agarradores de la pala’, empiezan con todo”, dijo el joven, en diálogo con Joni Viale, en TN. En ese momento, afirma que escucha que los manifestantes dicen: “Hay que matarlos”.

Y continuó contando los hechos: “Me empiezan a pegar en el piso, son maricones. Son cobardes. Viste como me tiran al piso y me empiezan a pegar patadas. Joni... yo estoy vivo de milagro. Menos mal que en un momento logro levantarme, yo te juro que, antes de ver las imágenes, pensé que el chico de Rappi que aparece al principio...”. “¡Te salvó la vida!”, afirma el periodista, mientras el joven lo repite.

“Pero yo pensé que me había salvado la vida en ese momento que me pude levantar y entrar al local, te juro que mi cabeza estaba así”, afirmó Fijap, y Viale mencionó: “Si vos no entrabas a ese local...”, “Me mataban”, continuó la frase el joven.

Cuando el periodista le preguntó qué lesiones tenía, Fijap, afirmó: “Fui al Hospital Ramos Mejía, me dijeron que tengo en la cabeza traumatismo de cráneo, pero leve. Tres piedrazos me pegaron. Tengo el brazo hinchado, me hice una radiografía y me dijeron que tengo una fisura leve, que no tengo que ponerme nada. Me dieron (calmantes) para que no sienta tanto dolor”.