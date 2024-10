Quién es Fran Fijap, el periodista “odiado por los zurdos” que fue atacado en la marcha

Tras la aprobación del veto a la ley de financiamiento universitario, los manifestantes que se encontraban fuera del Congreso agredieron al militante libertario, Fran Fijap. El joven, que se dedica a subir videos a sus redes sociales sobre el liberalismo, la política argentina y Javier Milei, se encontraba en el lugar grabando contenido y entrevistando a los presentes, se tuvo que refugiar en una local de empanadas debido a los golpes.

Quién es el periodista “odiado por los zurdos”

Fijap comparte en su canal de YouTube y en su cuenta de Instagram los programas donde sale Milei en vivo, analiza la actualidad política argentina, comenta sobre decisiones de gobierno Nacional y global de los principales actores (por ejemplo: Maduro, Bukele) y explica conceptos económicos y políticos.

El joven asistió a la marcha en contra de la ley del veto universitario con el objetivo de entrevistar a los manifestantes para su canal, sin embargo, Fijap comenzó a ser agredido por los presentes: le tiraron objetos a la cabeza, lo golpearon y lo mojaron. En un momento, el militante intenta escapar corriendo y se dirige a un local de empanadas para refugiarse. Cuando un repartidor estaba saliendo del negocio junto a su bicicleta, mientras la persiana del lugar bajaba para evitar que las personas que participaban de la marcha ingresen, el trabajador intervino defendiendo al joven e impidiendo que se roben su vehículo.

“Los que me empezaron a pegar tenían banderas de Derechos Humanos y del Polo Obrero. En ningún momento fui a agredir”, dijo el joven desde el interior del local. El libertario solicitó ayuda a la Policía de la Ciudad llamando con un teléfono del negocio y fue trasladado en camilla.

“Estoy cortado en las manos, estoy todo golpeado”. “Me pegaron por todos lados. Me robaron el celular del laburo”, indicó el militante a TN, y comentó lo sucedido: “Llegué al local y me empezaron a correr todos, uno me quiso venir a pegar y empecé a correr. En un momento me cerraron a unos metros del local, me tiraron al piso y un chico me cubrió con una bici”. “Rompieron cosas, empezaron a pegarle a la persiana, nada, sucedió eso. Los chicos del local me cuidaron y custodiaron”, finalizó.