Es argentino, fue a un supermercado en España y los precios lo dejaron en shock

El video publicado por el usuario @brandonrodrigo10 muestra a un grupo de argentinos sorprendidos por los precios en un supermercado de España, en comparación a Argentina. ¿Qué precios había?

Qué precios tenía el supermercado de España

Lo primero que señaló uno de los chicos fue la sección de desodorantes y sorprendido por los precios dijo: “No lo puedo creer, amigo, mira, dos euros, un euro, las cosas, nada”.

El joven de Argentina, después, agarró un pan lactal de la marca “The Rustik Bakery” y dijo: “Esto no los ves allá, dos euros, nada”. Siguiendo su recorrido, fue a otra góndola, donde agarró otro pan lactal de otra marca que no tenía bordes y agregó: “Recién llego, no estoy al tanto, allá no lo ves, sin borde, mira, dos euros, un éxito”.

El joven se sorprendió por los precios en el país europeo. Foto: Tiktok: @brandonrodrigo10

Sobre el final del video, se los ve yendo a las heladeras y vieron el precio de las empanadas: “Mira, las empanadas, un euro”, señaló sorprendido y el otro joven agregó: “Las calentás y ya las comes, las pizzas también”.

Las repercusiones del video del supermercado en España

El video pasó las 100 mil reproducciones, y generó muchos comentarios en los que la gente no entendía muy bien la sorpresa del joven por los precios. “Hasta que llegue su primer sueldo y se dé cuenta de que tan barato no es”, “Hasta que se dé cuenta de que las cosas no son tan baratas y su sueldo no le alcance para tanto”, señalaron algunos usuarios.