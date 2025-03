El Ucumar apareció en Salta: el escalofriante video de la criatura mitológica

Un usuario de redes sociales generó revuelo al compartir un video en el que supuestamente capturó la presencia del Ucumar, una criatura mitológica que, según las leyendas, habita en quebradas y ríos del norte argentino.

A lo largo de los años, el Ucumar ha sido protagonista de numerosos relatos en el norte argentino. Mientras algunos creen firmemente en su existencia, otros sostienen que se trata de una combinación de superstición y avistamientos de animales desconocidos.

Sin embargo, el reciente video viral ha vuelto a encender el debate sobre la presencia de esta enigmática criatura en la selva salteña. ¿Es solo una leyenda o realmente acecha en los rincones más remotos de la región?

En la filmación se escucha un rugido estremecedor, lo que llevó a muchos a relacionarlo con el salvaje ser.

La leyenda del Ucumar

El Ucumar es una de las figuras más emblemáticas del folclore andino y se menciona en historias de Salta, Jujuy y otras regiones. Se lo describe como una criatura mitad hombre, mitad oso, que se oculta en la espesura de la selva y es temido por los lugareños.

Ucumar

En la novela gráfica La leyenda del Ucumar, de Felipe Mendoza, se lo representa como un ser que secuestra mujeres para intentar propagar su especie. Su descendencia posee una gran fuerza y una naturaleza salvaje. En otras versiones del mito, el Ucumar es un devorador de carne humana que acecha a quienes se aventuran solos en la selva. Sin embargo, algunos relatos lo describen como un protector del bosque, castigando a quienes dañan el ecosistema.

¿Ya han visto al Ucumar en Salta antes?

Más allá del video viral, hay quienes aseguran haber tenido encuentros cercanos con la bestia. José Pérez, un hombre de 63 años, afirmó haber sido secuestrado por el Ucumar en 1994, cuando tenía 30 años y trabajaba como peón rural en la zona de Lumbreras, Salta.

“Salí a cazar solo porque mis amigos no fueron. Llevaba dos perros conmigo. Casi al anochecer, me recosté sobre un mistol para descansar, y de repente sentí que alguien me agarró y me echó al hombro”, relató Pérez en una entrevista con los creadores de contenido Héctor Ortiz y Carlos Luna, quienes investigan apariciones del Ucumar en su canal de YouTube.

Según su testimonio, los perros atacaron a la criatura, logrando que lo soltara: “Me lanzó como una bolsa de papas a unos diez metros de distancia”. El impacto del suceso fue tal que perdió el habla y tuvo que ser internado en el hospital de Metán. Tras el incidente, decidió abandonar la zona.