La leyenda del Ucumar, el ser que un gaucho aseguró lo quiso secuestrar: “Me cargó en el hombro, me llevaba por el monte”

“Un Ucumar me cargó al hombro, me llevaba por el monte y los perros me salvaron”, declaró un gaucho en las últimas horas. La policía intervino y mucha gente se empezó a preguntar cuál es la leyenda del Ucumar.

Quién es el Ucumar, la leyenda del norte argentino

Según la página Pueblos Originarios, “El Ucumar vive en cuevas, en el fondo de las quebradas, pero merodea los ríos y las vertientes, bañándose en ellos: es fácil por eso encontrar allí sus pisadas, similares a las de un oso. La leyenda dice, que además de fuerte, es ágil, por lo que puede treparse a los árboles más altos. Además, las creencias mencionan que rapta mujeres y tiene hijos con ellas. Un relato recogido en Las Lomitas, Formosa, por Berta Vidal de Battini, dice que el Ucumar puede ser también hembra, y que en este caso rapta a los jóvenes. También roba niños”. Luego, explicaron sus apariciones y como actúa.

Un agricultor asegura que vio a la criatura mítica del norte argentino.

“El Ucumar suele aparecer de improvisto, aterrorizando al que lo ve. Si se le grita, responde de lejos con voces humanas. Si los perros lo atacan, se defiende a garrotazos. Esta leyenda se ha difundido por todo el noroeste argentino”, señalaron en la web.

Otras creencias sobre el Ucumar

Pero tal como marcan las leyendas, también tiene otros mitos que merodean y el Dr. Manuel Lizondo Borda, en “Estudios de voces tucumanas: derivadas del quichua” explicó su punto de vista: “Llamábase así a un hombre casi bestial, feo, peludo, que vivía en los montes tucumanos, hace varios años, y que ocupó mucho la atención pública hasta que fue preso por las autoridades: Se le atribuían raptos de muchachas”.

Ucumar, la mitológica criatura que aterroriza al noroeste argentino desde hace décadas. Gentileza: TN.

Para las creencias collas, el Ucumar es un enorme oso que anda en patas por el bosque y el uco macho persigue a las mujeres y viceversa. Una vez atrapados, los llevan a lugares recónditos para golpearlos mucho.