Cara a cara con el Ucumar: un hombre asegura haberlo visto en más de una oportunidad en Salta

Un hombre de la provincia de Salta aseguró haber visto al Ucumar, la popular leyenda de la región. Se trata de un ser mitad hombre y mitad mono. Según el protagonista de la historia, pudo cruzarse al animal humanoide en tres oportunidades.

Juan Ramos tiene 59 años de edad y vive en El Espinal, que se encuentra a pocos kilómetros de El Jardín, en el departamento La Candelaria. Este hombre afirma contundentemente que fueron tres veces las que pudo ver al Ucumar. Según la leyenda el ser sobrenatural aparece en la selva de yungas del territorio salteño.

Juan Ramos, el hombre de 59 años que vio al Ucumar. Foto: Archivos

Los detalles del encuentro entre Juan y el Ucumar

Según El Tribuno, el salteño contó que la primera vez que lo vio “estaba de cacería y fue un encuentro sorpresivo”, porque justo estaba en la quebrada y escuchaba que algo o alguien estaba caminando detrás de él.

Al darse vuelta, Juan vio unas cañas “y el Ucumar salió entre medio de ellas”, relató. “A cinco metros mío, vi un bulto negro que venía y no sabía qué hacer. Lo único que atiné es a meterme atrás de un árbol y le apunté con mi arma, pero no sabía si dispararle o no; pensaba que si le disparo y no lo volteo, acá fracaso. Entonces esperé y el bicho empezó a retroceder, sin quitarme la mirada de encima”, recordó.

Lo que más indignó al salteño es no haber tenido un celular ni ningún otro dispositivo para poder grabar el momento y registrar al menos una imagen. Pero él cree que va a volver a tener otro encuentro para fotografiar al famoso Ucumar.

El segundo y el tercer encuentro entre el salteño y el Ucumar

Desde el primer día que Juan se chocó con el ser mitad hombre y mitad mono, no pudo sacar la imagen de su cabeza hasta que volvió a verlo una vez más. El hombre afirmó que no sintió miedo, pero después de eso “tenía el presentimiento que lo iba a ver de nuevo y todo el tiempo lo tenía en mi mente. Por eso es que volví para ver si es que estaba en el mismo lugar y así fue. Realmente estaba ahí y lo ví”, manifestó.

En esta oportunidad, Ramos logró ver al Ucumar “mucho más lejos, casi a cincuenta metros”, por lo que prefirió no molestarlo más.

Para los que no conocen a este extraño ser, el hombre de 59 años lo describió así: “un animal grande, similar a un mono, pero muy parecido a un ser humano. Tiene cerdas negras que son muy grandes y los ojos colorados. Yo lo sé porque lo vi muy de cerquita”, declaró.

El salteño que se cruzó con la leyenda del Ucumar. Foto: El Tribuno

Para ir a la montaña en la que está el Ucumar es muy difícil y dicen que solo los baqueanos pueden llegar. En este contexto, Ramos explicó que “es una quebrada que tiene un bajo, y hay muchos helechos, ramas y es muy montoso. Él para justo ahí”.

El tercer y último encuentro entre el salteño y el ser mitad hombre, mitad mono fue casi en el mismo lugar que la vez anterior. En esta oportunidad, “logré encontrar vestigios de él. En el interior de una cueva había piedras grandes y se notaba que allí era su guarida, ya que había una especie de cama de pasto, como si la hubiese hecho un humano”.

Por último, Juan expresó: “ya tengo internet en mi casa y leo mucho acerca del Ucumar, y la verdad que todo lo que leí e investigué, coincide con lo que ví. Ahora tengo un celular y por eso en las próximas semanas voy a ir a ver si lo encuentro y le voy a sacar una foto, porque siempre que fui no llevaba nada, pero ahora voy a ir preparado para demostrarles a todos aquellos que dicen que es mentira y que no existe, que sí es real porque yo y varias personas lo hemos visto”, concluyó.