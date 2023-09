Compartió un video bailando, pero se hizo famosa por su gran parecido con Cazzu

Una joven se volvió viral en TikTok por el gran parecido físico que guarda con la cantante Cazzu. Nadia subía videos bailando o haciendo lipsync, pero los usuarios la hicieron famosa por otra cosa.

La joven tiene el pelo negro bien oscuro, igual que Cazzu, pero hay algo que las caracteriza a las dos: el flequillo recto que abarca gran parte de la frente. El estilo que impuso en su momento la artista, aunque lo fue dejando atrás, sigue siendo su marca registrada y de eso se engancharon los usuarios de TikTok.

Primero, Nadia ignoraba los comentarios, pero pronto supo que eso la llevaría a la fama en la red social. Y así fue: ahora, comparte clips bailando alguna canción de la artista o incluso respondiendo a los comentarios de sus seguidores.

“Te parecés más a Cazzu que la misma Cazzu”, dijo alguien, y ella aprovechó a mostrar su rostro en el video. Otros mensajes no tardaron en llegar: “Yo te vi en un boliche y sos igual, no me animé a pedirte foto”, “no Cazzu es Cazzu”, “Cazzu versión linda”, “es su parecido mejorado”, “Cazzu antes de ser famosa”, “son gemelas, no hay otra explicación”.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Cazzu reveló cómo fue su experiencia la primera vez que visitó un strip club

Hace poco, Cazzu se animó a hablar con sinceridad frente a sus fans y relató cómo fue su experiencia visitando por primera vez un strip club.

“La primera vez que fui a un strip club fue en Puerto Rico. Acá no hay, es medio ilegal. Estábamos con todos los muchachos pero la atención de las chicas la tenía yo. Fue como que me encantó. Pensaba ‘¿qué es esto? dame más’. Desde ahí les escribo para ellas porque es una sensualidad que admiro mucho, me encanta. Soy fan de su sensualidad”, indicó la artista.