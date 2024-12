Atendió a Yanina Latorre en un restaurante de lujo y contó su experiencia: “Yo no entendía por qué me miraba así”

Los story time han llevado a que muchas personas cuenten sus experiencias en las redes sociales, especialmente cuando son momentos divertidos o incluyen a una personalidad conocida. Esto fue lo que ocurrió con Sofía Herrero (sofiamaure_) quien contó en sus redes una experiencia que vivió en un restaurante cuando atendió a Yanina Latorre.

“Hace nueve años atendí a Yanina Latorre cuando trabajaba de camarera en un restaurante de lujo”, explicó Sofi en su relato, donde aprovechó el trend de “escuchamos, pero no juzgamos” para contar su historia.

La joven contó cómo fue su experiencia atendiendo a Yanina Latorre en un restaurante.

Luego agregó sobre la experiencia: “Cuando la atiendo, me pidió bastoncitos de mozzarella, se los doy y cuando vuelvo me doy cuenta de que no habían comido nada”.

“Yo me comía siempre las sobras de mis clientes”, reveló Sofi, haciendo referencia a que esto le servía para ahorrar en la compra de comida, además de que a la joven le gustaba comer estos bastoncitos.

“Era imposible que yo los pudiera pagar en un restaurante”, sentenció Sofi, dando más detalles sobre su decisión de comer el plato que Yanina Latorre no se comió. Lo llamativo de la historia es que Yanina Latorre se dio cuenta que ella se comió el plato.

La reacción de Yanina Latorre

“Salgo a atender de vuelta y Yanina me miró con una mezcla de sorpresa, ternura y gracia. Yo no entendía”, explicó Sofi sobre la reacción de Yanina, es que ella - sin darse cuenta- tenía toda la boca sucia de la salsa de los bastoncitos.

Al final de esta situación, la joven reveló que Yanina le dejó una buena propina. “Yo creo que le di pena y me dio mucha propina para que vaya a comprarme comida al supermercado”, sentenció con humor.