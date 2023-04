Tras de conocer las cifras de pobreza, los movimientos sociales oficialistas prendieron la alarma: “No nos podemos hacer los zonzos”

Días después de afirmar que el Gobierno “no es peronista” sino “progresista” y que el modelo económico “llegó a su techo”, Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social, líder del movimiento Evita y uno de los piqueteros más cercanos a Alberto Fernández, cuestionó la gestión del Frente de Todos en cuanto a la pobreza.

“La Argentina tiene un problema grave de pobreza, y hay 12 millones de trabajadores que no tienen defensa en la puja distributiva. Trabajadores registrados con pleno derecho son apenas nueve millones, tres millones de estatales y seis millones de privados. Ese para nosotros es uno de los problemas más graves de la Argentina”, manifestó.

Los movimientos sociales oficialistas prendieron sus alarmas tras conocer las cifras de pobreza Foto: Orlando Pelichotti Foto: Orlando Pelichotti

“No le hemos encontrado el agujero al mate para resolver el problema de la pobreza”

“La pobreza es culpa de las malas políticas y de los malos políticos, como dice Francisco. No podemos hacernos más los zonzos”, agregó al hacer un repaso histórico frente a los números difundidos el último jueves.

“Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. No le hemos encontrado el agujero al mate para resolver el problema de la pobreza”, sostuvo en una entrevista con Radio con Vos.

A su vez, remarcó: “La única política que aparece en todos los gobiernos es buscar las rentas extraordinarias y dárselas a los pobres. Ese camino me parece que está agotado”.

Lanzamiento de La Patria de los Comunes.

Aunque justificó al Gobierno, el funcionario siguió tomando distancia. “El Gobierno tuvo todas las plagas: el macrismo, la pandemia, la guerra y ahora la sequía. Alberto intentó ir por otras políticas, pero la crisis lo fue envolviendo”, dijo.

Al ser consultado sobre la interna del Frente de Todos, reconoció que el espacio “nunca logró plantear una política uniforme entre todos los sectores”.

Días atrás, Pérsico lanzó el partido La Patria de los Comunes y metió presión en la interna del FdT. Los movimientos sociales reclaman mayores responsabilidades.

“No quieren que participemos del sistema más allá de donde nos dejan. Néstor decía que sí, hasta su secretario. Y menos nos dejaba animarnos a ser candidatos. ‘Ni en pedo, hasta ahí no’. Siembran miseria, y nacen organizaciones que son el reflejo de lo que la política no quiere ver. No somos el hecho maldito, sino el bicho maldito del país burgués que este modelo ha generado”, lanzó en un asado en un comedor de Ciudad Oculta, según el sitio Noticias Urbanas.

“Es tiempo de que empecemos a crecer políticamente, que no es pelear por un concejal suplente. ‘El séptimo concejal es para las organizaciones’, decía Néstor. Eso ya lo hicimos”, se quejó. Y advirtió: “Estamos listos para pelear el poder en serio”.

En una entrevista con A24, Pérsico pidió apurar las definiciones de candidaturas dentro del Frente de Todos: “Nos falta definir una estrategia, un candidato y las ideas. Ninguna de estas tres cosas está definida en el frente”.

El dirigente también reiteró su apoyo a Axel Kicillof, al que calificó como “el mejor candidato” para la Provincia de Buenos Aires e hizo un soprendente halago a Juntos por el Cambio: “Macri logró hacer una interna atractiva. No hay mucha diferencia, pero armaron unas PASO atractiva con Bullrich y Larreta”