Este sábado, por medio de un escueto comunicado de seis líneas, el Ministerio de Asuntos Exteriores aclaró que el Gobierno de España “rechaza rotundamente” la carta que la Oficina del presidente Javier Milei dio a conocer en redes sociales como respuesta a las declaraciones del ministro de Transporte, Oscar Puente, quien dijo que el presidente argentino, durante la campaña electoral, consumió “sustancias”.

“El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”, señala el comunicado 020 que la Cancillería española subió a su web este sábado a la mañana.

El texto no hace referencia al agravio del funcionario español contra el presidente argentino.

El inesperado cruce

El inesperado cruce se dio este viernes entre Javier Milei y Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, cuando el funcionario español lanzó una dura acusación contra el mandatario argentino, quien salió a responderle y repudiar las “calumnias e injurias” lanzadas.

Es que, en una charla en la Escuela de Gobierno ‘Luis Tudanca’ de Castilla y León, en Salamanca, el funcionario europeo acusó a Milei de “ingerir sustancias”. La réplica por parte del Gobierno no tardó en llegar.

Por medio de un comunicado, la Oficina del Presidente posteó: “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia”.

“Por el bien del Reino de España, esperamos que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país”, sostuvo el Gobierno.

En el mensaje, la Oficina del Presidente mencionó que Sánchez “ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España” y reiteró que “los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia”.

“El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad”, concluyó.

Cruce entre Milei y un ministro español: cómo inició todo

Este viernes, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, deslizó una inesperado y grave cuestionamiento al presidente Javier Milei, a quien acusó de “ingerir sustancias”.

Lo hizo durante una charla en una escuela en Salamanca, a la que fue invitado para halar de comunicación política.

“Os acordáis cuando salió no sé en qué estado previo a la ingesta o después de la ingesta de no sé qué sustancias”, fueron las palabras del funcionario.

La fuerte acusación que lanzó el Ministro no fueron dirigidas únicamente a Milei, ya que también mencionó al expresidente estadounidense Donald Trump.

“Sed vosotros mismos, sin miedo, no pasa nada, hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. A Milei, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho”, reiteró.