La UCR convocó a sesión especial para tratar el presupuesto de las universidades

El conflicto por el presupuesto de las universidades tuvo un nuevo capítulo esta semana, cuando el Gobierno aceptó actualizar los montos correspondientes a la Universidad de Buenos Aires y a los hospitales universitarios. Pero esta diferenciación desató el rechazo de múltiples sectores, dado que el resto de las casas de estudios nacionales no recibieron el aumento. La UCR se hizo en eco de esto en Diputados y pidió una sesión especial para tratarlo.

La sesión especial solicitada por el Bloque de Diputados Nacionales radicales es para el próximo martes 21 a las 14 horas, con el objetivo de tratar varias iniciativas por las cuales “se buscar garantizar la actualización de las partidas presupuestarias de todas las universidades del país”.

“El reciente aumento de un 270 % sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias”, comienza el texto de la solicitud.

Y argumenta: “En ese contexto, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas”.

“El Gobierno no puede promover una nueva grieta en el país. No puede haber discriminación, docentes y alumnos de todo el país deben ser tratados de la misma manera, con el mismo criterio de exigencias y controles”, señalaron.

El duro comunicado del CIN sobre el presupuesto

Días atrás, desde el Consejo Interuniversitario Nacional publicaron un duro comunicado acerca de la diferenciación entre la UBA y el resto de las casa de estudio.

“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, resaltaba el comunicado.

Y exigía: “Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación”.

El consejo destacó que no convalidarán “ningún intento de división”, ni priorizarán “ningún atajo”. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, señalaron.