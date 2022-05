De cara a las elecciones presidenciales del 2023 y en medio de la interna del Frente de Todos que no para de crecer, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, envió un fuerte mensaje a los argentinos y exigió a sus compañeros de fórmula cambiar de estrategia.

El hecho se dio en el marco de un acto de conmemoración a la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner, el 25 de mayo del 2003. Allí concurrieron distintos miembros de los partidos de la coalición gobernante, entre quienes se destacaron Martín Sabatella, referente de Nuevo Encuentro, y Emmanuel González Santalla, senador provincial de La Cámpora, quienes compartieron escenario con Ferraresi en la la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico.

Acto de conmemoración a la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner. Foto: Web

Qué dijo Jorge Ferraresi en medio de la interna del Frente de Todos

Una vez arriba del escenario, Jorge Ferraresi anunció de forma categórica “Algunas veces estaremos en el gobierno y otras veces no, y cuando termine este gobierno, algunos vamos a ir presos y otros volverán a dar clases a las universidades”.

“Otros volveremos al barro, volveremos al territorio” agregaba en este sentido el ex intendente de Avellaneda, quien, no perdió oportunidad para referirse a un posible gobierno de Juntos por el Cambio, asegurando que no descarta, en debido caso, que hayan “persecuciones a los dirigentes populares”.

Jorge Ferraresi en el acto de conmemoración de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. Foto: Web

Es en este sentido que, Ferraresi llamó a la unidad del Frente de Todos “para que nunca más vuelva el neoliberalismo a la Argentina”.

Finalmente, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat expresó “Esa es la unidad que tenemos que construir, vamos a cumplir con el mandato del 2019, pero con la obligación de construir el 2023 con un gobierno nacional y popular que profundice las políticas y ponga a la Argentina de pie”.