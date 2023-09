Sergio Massa relanzó la campaña en un acto en Tucumán: “Les vamos a pagar al FMI para que se vuelvan a ir de la Argentina”

Los gobernadores peronistas estrecharon filas en torno a Sergio Massa, y el mes y pico que queda de campaña los tendrá replicando las propuestas de los competidores de Unión por la Patria.

Sergio Massa durante su discurso en Tucumán. Foto: Twitter

Este sábado en Tucumán fue el relanzamiento oficial. Con la presencia de 14 gobernadores del PJ, todos los vicegobernadores, 25 senadores y 45 diputados nacionales, casi 600 intendentes del Norte argentino y toda la cúpula de la CGT.

Massa, junto a su compañero de fórmula, Agustín Rossi y al gobernador de la provincia, Juan Manzur, en sus palabras hizo referencia a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Es tiempo de decirle al FMI que vamos a juntar los fondos. Les vamos a pagar para que se vuelvan a ir de la Argentina y nos dejen decidir de manera soberana”.

Las frases más destacadas de Massa en Tucumán

Massa se quiso diferenciar del resto de los candidatos que pugnan por la presidencia haciendo alusión a que se “pasean por la televisión agrediendo al resto” y sobre su gestión dijo que “van a encontrar en mí a alguien que se rompe el alma laburando”.

“Puede ser que no encuentren en mí al personaje simpático en TikTok que graba videos atrevidos o que se pasea por los canales de televisión agrediendo y descalificando al resto. Pero van a encontrar en mí un presidente que se rompe el alma laburando porque sueña con una Argentina igual para todos”.

Sobre las elecciones generales a presidente, afirmó: “Vamos a dar vuelta la historia y vamos a construir un triunfo el 22 de octubre”. (...) “Vengo a comprometerme con la región más injustamente postergada de la Argentina”.

Respecto del FMI, lanzó: “Vino el tiempo de decirle al Fondo que los dólares los vamos a juntar nosotros con nuestro trabajo y les vamos a pagar para que se vuelvan a ir y nos dejen decidir de manera soberana”.

En clave de campaña, señaló parte de sus objetivos en caso de ser electo: “Vamos a preparar a nuestros pibes en programación y en inteligencia artificial”.

“Vengo a convocar a un nuevo pacto federal en la Argentina. Ellos plantean cortar la coparticipación. Ellos dicen que cada provincia se tiene que arreglar con lo propio. Eso es llamar a la disolución de nuestra patria, es condenar a la mayoría de las provincias del norte argentino a la pobreza”, agregó.

“Tengamos la humildad y la grandeza de pedirles perdón a esos vecinos que nos acompañaron en el 2019 y que tienen una profunda frustración porque no llegamos a hacer lo que teníamos que hacer. Sabemos que hay muchas cosas que esperaban que no se hicieron. Algunas porque no lo permitió el contexto, otras porque faltó coraje en algunos funcionarios. Cambiemos a esos funcionarios, pongamos lo que hace falta”, cerró.

El acto central, con gran despliegue, tuvo lugar en el Hipódromo central, poco después de las 15.

Entre los presentes estuvieron Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, es decir, el triunvirato de la CGT. También Máximo Kirchner, quien había aparecido por última vez el domingo 13 de agosto, en un búnker.

“Lo vamos a dar vuelta”, le prometió Juan Manzur, gobernador saliente de Tucumán a Massa. El exjefe de gabinete de Alberto Fernández, y precandidato a vice de la fórmula fallida con “Wado” de Pedro quedó a cargo de organizar la cumbre.

Más de 600 mil votos sacó en junio el peronista Osvaldo Jaldo a gobernador, con Manzur como jefe de campaña. En las PASO presidenciales, Unión por la Patria solo obtuvo 300 mil votos. Perdió por tres puntos con Milei (36 a 33). Esa mitad perdida es la promesa renovada del PJ de Tucumán a Massa.

En el Norte, Catamarca, Santiago del Estero y Formosa fueron distritos en lo que Unión por la Patria se impuso a Javier Milei. La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias en las PASO del 13A.

El gesto del gobernador de La Rioja a Massa

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, avisó que ante una eventual presidencia de La Libertad Avanza no se ve continuando al frente de la provincia.

“Como gobernador va a ser muy difícil continuar la gestión con un posible gobierno de Milei”, advirtió Quintela en declaraciones a El Destape. El gobernador logró el 7 de mayo la reelección con el 50% de los votos, casi veinte más que su seguidor de Juntos por el Cambio en mayo pasado.

Pero los cien mil votos que avalaron a Quintela, en las PASO pasaron a sesenta mil a la hora de respaldar las candidaturas de Unión por la Patria. Javier Milei ganó las primarias en La Rioja con 70 mil votos, cinco puntos por encima de Massa.

“No me voy a prestar a tomar medidas de ajuste que signifiquen la reducción de salarios, jubilaciones y el presupuesto para las políticas sociales. No me interesa gobernar así. No es que le tenga miedo, porque asumí los momentos de crisis y le pusimos el pecho. Todas las provincias han crecido, inclusive las de signo político contrario al oficialismo como Corrientes, Jujuy y Mendoza, que fueron beneficiadas por una política amplia del Gobierno nacional”, dijo temprano el gobernador de La Rioja.

Horas más tarde, en un acto que compartió por vía remota con Sergio Massa en el que se presentaron obras de infraestructura provincial con fondos nacionales, Quintela aludió a su propia advertencia ante un triunfo de Milei: “Yo dije algo que muchos compañeros gobernadores lo van a acompañar: de qué sirve ser gobernadores si no tenemos un gobierno que interprete, que contenga, que nos posibilite seguir desarrollándonos. ¿Se imaginan si desaparece la obra pública? La eliminación de la coparticipación significa la inviabilidad de nuestras provincias. Por eso dije lo que dije y no me arrepiento. Pero, ¿vulnerar los derechos de la gente? ¿Hacer retroceder a nuestra provincia? No, no cuenten conmigo”, ratificó Quintela.

Ricardo Quintela prometió renunciar si Javier Milei llega a la presidencia. Foto: Diseño VíaPaís

Milei ya declaró que de ser presidente eliminará “la coparticipación federal”. También dijo que terminará con la obra pública y hasta insultó a los empresarios del sector. “Cámara Argentina de la Corrupción”, chicaneó Milei, remplazando “Construcción”.

Sergio Massa le devolvió la gentileza al “Gitano”, apodo con el que nombró al mandatario riojano. “Te quiero agradecer la vehemencia, la firmeza, la solidaridad tuya y te quiero transmitir una certeza a vos y a todos los riojanos: quiero que se queden tranquilos, no vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a ser gobierno en la Argentina, así que vamos a poder trabajar juntos después del 10 de diciembre”, dijo el candidato y ministro de Economía.

En el acto, Massa defendió la intervención del Estado contra “ese versito de que el mercado va a resolver las asimetrías” en el país. “No creemos que un pibe de Salta que no tiene la infraestructura en la escuela técnica para desarrollarse vaya a aparecer mágicamente el mercado a resolvérselo, ni que el centro de salud de Tucumán lo vaya a construir (el fondo de inversor internacional) BlackRock de un día para el otro de manera mágica; para eso las sociedades tienen a quién regula y equilibra las relaciones sociales, y ese es el Estado”, reafirmó Massa, en contraste con las propuestas de Milei.

En una medida de alivio para las provincias, el Gobierno nacional fijó hoy la eliminación de las retenciones para una serie de productos de las economías regionales como el maní, el arroz, la industria forestal y el vino, formalizando así el reciente anuncio de Massa.