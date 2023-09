El gobernador Quintela dijo que si gana Milei podría renunciar: “No cuenten conmigo para ajustar al pueblo”

Los gobernadores peronistas cerraron filas en torno a Sergio Massa y el mes y pico que queda de campaña los tendrá replicando las propuestas de los competidores de Unión por la Patria. Sobre todo, los dichos de Javier Milei. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, avisó que ante una eventual presidencia de La Libertad Avanza no se ve continuando al frente de la provincia.

“Como gobernador va a ser muy difícil continuar la gestión con un posible gobierno de Milei”, advirtió Quintela en declaraciones a El Destape. El gobernador logró en mayo la reelección con el 50 por ciento de los votos, casi veinte más que su seguidor de Juntos por el Cambio.

Pero los 100 mil votos que avalaron a Quintela, en las PASO pasaron a 60 mil a la hora de respaldar las candidaturas de Unión por la Patria. Javier Milei ganó las primarias en La Rioja con 70 mil votos, cinco puntos por encima de Massa.

“No me voy a prestar a tomar medidas de ajuste que signifiquen la reducción de salarios, jubilaciones y el presupuesto para las políticas sociales. No me interesa gobernar así. No es que le tenga miedo, porque asumí los momentos de crisis y le pusimos el pecho. Todas las provincias han crecido, inclusive las de signo político contrario al oficialismo como Corrientes, Jujuy y Mendoza, que fueron beneficiadas por una política amplia del gobierno nacional”, dijo temprano el gobernador de La Rioja.

Horas más tarde, en un acto que compartió por vía remota con Sergio Massa, en el que se presentaron obras de infraestructura provincial con fondos nacionales, Quintela aludió a su propia advertencia ante un triunfo de Milei.

“Yo dije algo que muchos compañeros gobernadores lo van a acompañar: de qué sirve ser gobernadores si no tenemos un Gobierno nacional que interprete, que contenga, que nos posibilite seguir desarrollándonos. ¿Se imaginan si desaparece la obra pública? La eliminación de la coparticipación significa la inviabilidad de nuestras provincias. Por eso dije lo que dije y no me arrepiento. Pero, ¿vulnerar los derechos de la gente? ¿Hacer retroceder a nuestra provincia? No, no cuenten conmigo”, ratificó Quintela.

Milei ya declaró que de ser presidente eliminará “la coparticipación federal”. También dijo que terminará con la obra pública y hasta insultó a los empresarios del sector. “Cámara Argentina de la Corrupción”, chicaneó Milei, remplazando “Construcción”.

“Es momento de reflexión. Esto es obra pública”, dijo Quintela, al inaugurar un centro de salud en la capital riojana. “La obra pública es necesaria e imprescindible para todas las provincias argentinas, fundamentalmente para las alejadas del centro”, sostuvo.

Sergio Massa le devolvió la gentileza al “Gitano”, apodo con el que nombró al mandatario riojano. “Te quiero agradecer la vehemencia, la firmeza, la solidaridad tuya y te quiero transmitir una certeza a vos y a todos los riojanos: quiero que se queden tranquilos, no vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a ser Gobierno en la Argentina, así que vamos a poder trabajar juntos después del 10 de diciembre”, dijo el candidato y ministro de Economía.

La actividad de Massa con Quintela (también participó desde Salta, el gobernador Gustavo Sáenz) ofició de antesala de la cumbre que este viernes celebrarán en Tucumán el candidato de UP, los gobernadores peronistas (principalmente los del Norte Grande), además de la CGT. A la reunión le seguirá el sábado un acto popular en el hipódromo, como el primer gran acto de la campaña presidencial. UP aspira a sumar un millón de votos más en las provincias del norte.

Este jueves, Massa defendió la intervención del Estado contra “ese versito de que el mercado va a resolver las asimetrías” en el país. “No creemos que un pibe de Salta que no tiene la infraestructura en la escuela técnica para desarrollarse vaya a aparecer mágicamente el mercado a resolvérselo, ni que el centro de salud de Tucumán lo vaya a construir (el fondo de inversor internacional) BlackRock de un día para el otro de manera mágica; para eso las sociedades tienen a quién regula y equilibra las relaciones sociales y ese es el Estado”, reafirmó Massa, en contraste con las propuestas de Milei.

En una medida de alivio para las provincias, el Gobierno nacional fijó la eliminación de las retenciones para una serie de productos de las economías regionales como el maní, el arroz, la industria forestal y el vino, formalizando así el reciente anuncio de Massa.

Tucumán, el relanzamiento

“Lo vamos a dar vuelta”, le prometió Juan Manzur, gobernador saliente de Tucumán a Massa. El exjefe de gabinete de Alberto Fernández y precandidato a vice de la fórmula fallida con Wado de Pedro quedó a cargo de organizar la cumbre de mañana.

Más de 600 mil votos sacó en junio el peronista Osvaldo Jaldo a gobernador, con Manzur como jefe de campaña. En las PASO presidenciales, Unión por la Patria solo obtuvo 300 mil votos. Perdió por tres puntos con Milei (36 a 33). Esa mitad perdida es la promesa renovada del PJ de Tucumán a Massa.

En el Norte, Catamarca, Santiago del Estero y Formosa fueron distritos en lo que Unión por la Patria se impuso a Javier Milei. La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias en las PASO del 13A.