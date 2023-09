La dolarización de Javier Milei: un misterio que suma contradicciones y grietas entre la tropa libertaria

La propuesta electoral de Javier Milei, para dolarizar la economía de la Argentina para superar la crisis cambiaria y ponerle fin a la inflación constituye aún un misterio que sumó en los últimos días nuevas contradicciones y que incluso en los últimos días expuso diferencias entre los principales laderos del aspirante presidencial por La Libertad Avanza LLA).

La dolarización fue, sin duda, una de sus ideas más disruptivas de Milei que le permitió convertirse en la gran sorpresa de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que cosechó casi el 30% de los votos, pero el planteo comenzó a desdibujarse en el inicio de la campaña hacia los comicios generales.

“Vamos a ser claros: Javier Milei tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para poder dolarizar, que tiene sus defectos también y no solamente virtudes, es que no puede haber déficit fiscal porque si yo cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares, no tengo crédito y tengo déficit, no cierra”, sentenció días atrás Darío Epstein, uno de los principales asesores económicos de Milei.

Epstein lo aclaró ante varios de los principales empresarios de la Argentina que participaron el martes en la nueva edición del ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín. La suya fue la primera de muchas observaciones que los referentes de La Libertad Avanza empezaron a plantear en público para relativizar la propuesta de dolarización.

Al respecto, la economista y candidata a Diputada nacional por La Libertad Avanza, Diana Mondino, advirtió que el espacio que representa propiciará una salida del cepo “lo antes que se pueda”, pero advirtió que dependerá de la situación macreconómica que encontrará el próximo gobierno.

“Se va liberar el cepo lo antes que se pueda. Yo no sé cuándo se puede porque para ello hay que saber dónde estamos”, resaltó Mondino, quien podría convertirse, si es que LLA se impone en las elecciones presidenciales, en la encargada de las relaciones exteriores de la Argentina.

También el candidato a Jefe de Gobierno por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, señaló que llevará tiempo cumplir con la promesa de campaña que propuso Milei. “Las propuestas de gestión, hay que entender que las cosas no pasan por arte de magia”, dijo en declaraciones a Reuters.

Marra, quien se desempeña como uno de los principales voceros de La Libertad Avanza, reconoció que la dolarización tardaría entre nueve meses y dos años en hacerse realidad, según consignó la mencionada agencia de noticias.

Los reparos de los libertarios coincidieron con las renovadas críticas de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio, donde el elegido por Patricia Bullrich para asumir eventualmente en el Ministerio de Economía, Carlos Melconian, se ocupó de señalar las inconsistencias del proyecto de Milei y aseguró que “está a punto de archivarse”.

“Yo no tengo la culpa que los economistas del Juntos por el Cambio no sepan hacer la cuenta”, enfatizó Milei al exponer en el 9° Latam Economic Forumy consideró que existen “muchos profesionales ensobrados por políticos ‘chorros’, y periodistas” que cuestionan su propuesta para defender intereses. Con esos términos buscó desestimar las críticas.

Milei aprovechó ese evento para defender su promesa electoral: explicó que el pasivo del Banco Central se compone de la base monetaria y las Leliqs que en conjunto suman unos US$40.000 millones. Agregó que la autoridad monetaria tiene reservas por unos US$10.000 millones que se utilizarían para rescatar la base monetaria y que las Leliqs se rescatarían a partir de la venta de títulos públicos actualmente en poder del BCRA cuya valuación nominal es de US$120.000 millones, pero de mercado es de US$30.000 millones.

“Con estos recursos podemos dolarizar”, insistió, al tiempo que subrayó que para la conversión se utilizaría el valor de mercado e identificó como referencia la cotización del Contado con Liquidación actualmente en $ 730.

Sobre la instrumentación se pronunció a favor de un esquema similar al de El Salvador donde se propuso que la gente libremente cambie su moneda por dólares y que cuando se llega a los dos tercios se convalida legalmente. “Por eso la velocidad tendrá que ver con la velocidad con la que la gente cambie sus pesos por dólares”, indicó.

En ese marco advirtió: “Si llegamos a dolarizar antes de las elecciones de medio término vamos a tener unas mayorías arrolladoras que nos permitirán llevar a la Argentina a ser potencia en los próximos 35 años”.

La observación del FMI sobre la dolarización de Milei

Pero hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) se pronunció para remarcar que el plan de Milei para dolarizar “no sustituye una política fiscal sostenible”.

“Esa es una pregunta que los mercados hoy día se hacen más que por el tamaño, por las condiciones iniciales de cantidad de reservas que tiene Argentina. El señor Milei tocó este tema y ellos tienen un plan que están trabajando todavía y yo no me adelantaría en la discusión. Es algo que toma su tiempo. Ellos han hablado de que esto no se haría al día siguiente si es que ganan la elección. Y es algo además que requiere mucho apoyo político que van a tener que buscar”, dijo el economista chileno a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental para el Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó que Javier Milei “empezó a desnudar” que su propuesta de dolarización de la economía representa la “devaluación del 100 por ciento” que el FMI le pidió al Gobierno “hace cuatro meses”.

Sostuvo que la plataforma económica del candidato libertario sobre la dolarización “representa 4 ó 5 cosas que tenemos que tener presentes”, en referencia a que, de aplicarse, “pasamos de universidades públicas a pagas; el boleto de tren pasa a valer 1.100 pesos y el de colectivo 650 pesos”, entre otros ejemplos. ”Eso es el ajuste”, criticó.