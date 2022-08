Rodríguez Larreta a Cristina Kirchner: “No siga incitando la violencia, no eche más nafta al fuego”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le habló este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para pedirle que “se ocupe de resolver sus problemas personales” y “deje de incitar a la violencia” en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta habló ante las cámaras dirigiéndose a la ex Presidenta al recorrer el Instituto Superior de Seguridad Pública, lugar donde se forma y capacita a la Policía y Bomberos de la Ciudad.

Imágenes del sábado pasado, cuando manifestantes kirchneristas y la policía de la ciudad se enfrentaron en el barrio de Recoleta.

“El kirchnerismo, con sus declaraciones, incita a la violencia. Por eso es que tenemos que tener siempre mucha paciencia, templanza, aplomo, para aislar a los violentos, y mostrarles que la violencia no es el camino”, dijo el dirigente porteño.

Aseguró que son los kirchneristas los que “están en contra de la ley” y aclaró que la conducción política de la Ciudad no va a “entrar en sus provocaciones ni en la escalada del conflicto”. “Nosotros siempre vamos a buscar la paz”, comentó.

“A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando las agresiones y la violencia, no siga con sus declaraciones echando más nafta al fuego. Es exactamente lo contrario de lo que la Argentina necesita. Necesitamos vivir unidos y en paz”, dijo.

El dirigente del PRO, que ya explicitó su intención por ser candidato a presidente en 2023, habló tras los incidentes que se registraron el fin de semana en cercanías de la casa de la vicepresidenta cuando la Policía de la Ciudad intentó impedir que miles de manifestantes se congreguen en la esquina de Juncal y Uruguay para apoyar a la ex Presidenta.

También Rodríguez Larreta habló pocas horas después de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lo tratara de “debilucho” por no haber “bancado” el operativo de seguridad el fin de semana, tras haber ordenado que se pongan vallas en la Ciudad para evitar que los manifestantes kirchneristas lleguen hasta la casa de Cristina.

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta piensan en las elecciones de 2023.

Hablándole a la jefa política del Frente de Todos, el dirigente porteño agregó: “Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país. El problema en la Argentina no es quién hace la manifestación más grande o quién grita más fuerte. No es por ahí”.

A eso, añadió: “La prioridad está en temas que ustedes no solo no resolvieron sino que además se agravaron. La prioridad de la gente es bajar la inflación que nos está matando. Mejorarla inseguridad en el Conurbano y en Rosario. La falta de trabajo. La crisis educativa. Estos son los problemas que nos preocupan en Juntos por el Cambio”.

En el mismo sentido, Rodríguez Larreta dijo: “Señora vicepresidenta es muy claro, está a la vista, la diferencia entre el modelo que usted defiende y aquel en el que yo creo. Es la búsqueda de la paz contra la profundización de la grieta y las agresiones, las antinomias. Es la defensa de la República contra el atropello de las instituciones. Es hora de una vez por todas solo se ocupe de resolver sus problemas personales. Acá, en la Argentina, necesitamos que se ocupen de trazar un rumbo para sacar a los argentinos de esta situación tan difícil en la que estamos”.