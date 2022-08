La advertencia de la Ciudad, en medio de las marchas en apoyo a Cristina Kirchner: “No me va a temblar el pulso”

Nuevas declaraciones cruzadas y provocaciones mediáticas entre el kirchnerismo y la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez fue el turno del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien aseguró este lunes que no le va a “temblar el pulso” en caso de que tener que actuar en frente de la casa de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta.

Esto se da después de los incidentes que se vivieron este sábado en la casa de la vicepresidenta, cuando un gran grupo de manifestantes kirchneristas se acercaron a la zona residencial de la exmandataria y montaron una movilización en su apoyo. A partir de esto, la policía instaló un vallado que solo generó que la tensión crezca y hubo enfrentamientos entre los efectivos de la fuerza de la Ciudad de Buenos Aires y los manifestantes.

Marcelo D'Alessandro, sobre la puesta de la Policía de la Ciudad: "Ordenemos lo que es la manifestación: no quiero redoblantes, no quiero cortes de calles, no quiero fuego artificiales". Foto: Twitter / @MarceDaless

“No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social, pero nuestra responsabilidad como funcionarios es agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a esa medida”, declaró D’Alessandro en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

“No quiero redoblantes, no quiero cortes de calles, no quiero fuegos artificiales y ése fue el compromiso que asumieron ellos. Lo cumplieron hasta ayer, a las 19, cuando llegaron 350 militantes de Ituzaingó y cortaron la calle. Volvió la Infantería y restituimos la circulación; gracias a Dios no hubo enfrentamientos”, contó.

Los incidentes de este sábado iniciaron después de que se haya cerrado la calle de la vicepresidenta por los vecinos de la zona y los manifestantes intentaron llegar hasta la puesta del edificio. En ese sentido, D’Alessandro remarcó que pusieron las vallas porque “la Policía actuó como siempre”. “El problema es que hubo en forma sostenida y planificada manifestaciones a favor de la Vicepresidenta. Militantes, gente que mandaban los intendentes, sindicatos afines... Y esto fue creciendo”, agregó.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires remarcó: "No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social". Foto: Twitter / @MarceDaless

“Dijimos “no, este es el límite”. Poniendo las vallas a 100 metros, uno se representa que el problema va a estar a 100 metros. Quisimos decir basta a esta actitud de avasallar el espacio público”, señaló.

Por otro lado, apuntó contra la vicepresidenta por los hechos del sábado y la responsabilizó por la violencia. Ante la pregunta de si “Cristina está buscando un muerto”, D´Alessandro fue contundente: “Me quedó claro el sábado. Todo ese sector está generando un escenario para que pase cualquier cosa, incluso hechos de sangre”.

Qué dijo Marcelo D’Alessandro sobre el video de Máximo Kirchner y su enfrentamiento con la policía

Este domingo, se conoció un video donde se lo ve al hijo de la vicepresidenta y diputado nacional, Máximo Kirchner, enfrentándose con efectivos de la Policía de la Ciudad después de que haya intentado cruzar la valla policial para ir a la casa de la vicepresidenta.

En ese marco, el ministro de Seguridad porteño dijo que “bajo ningún punto de vista las imágenes muestran que le hayan pegado o algo por el estilo”. Y agregó: “Quisieron avasallar a la Policía, quisieron pasar por arriba. Estuvieron entrando y saliendo todo el día diferentes funcionarios. No había problemas. Lo que quisieron fue imponerse por la violencia, generar un escenario de violencia”.

“Lo que nosotros hicimos fue poner un límite al avance sobre el espacio público que tenían sitiado y a los vecinos presos de una violencia constante: rompieron edificios, coches y mobiliario de la ciudad”, añadió.

La respuesta a Patricia Bullrich tras sus críticas a Horacio Rodríguez Larreta

La presidenta del PRO, con aspiraciones a 2023, criticó muy duramente al jefe de Gobierno porteño y aseguró que “ponen en duda” el mandato en la Ciudad de Buenos Aires. “Voy si puedo poner la posición concreta de lo que creo que es importante plantearle ahí a Cristina Kirchner, en frente”, aseguró.

La respuesta de Marcelo D'Alessandro a Patricia Bullrich tras sus críticas a la Ciudad de Buenos Aires por la gestión de la manifestación de este sábado. Foto: Twitter / @MarceDaless

En ese marco, D’Alessandro le respondió y señaló: “No entiendo por qué es funcional al kirchnerismo. No está bueno ningunear a la fuerza de seguridad que cumple órdenes y lo que hicieron fue poner el cuerpo”.

Y cerró: “Hay que tener memoria: el 14 de diciembre de 2018 se paralizó una sesión porque le sacaron las vallas a la Gendarmería que conducía ella. Hay que dejar las mezquindades políticas de lado y ser responsables”.