Reflotaron un video de Ramiro Marra dando un tip para saber si una mujer “es la indicada”

El legislador de la La Libertad Avanza Ramiro Marra siempre se mostró como una de las personas más cercanas al presidente Javier Milei. Sin embargo, una vez establecido el Gobierno libertario no tuvo el lugar que, quizás, se esperaba podía tener. Hay quienes dicen que se debe a su estilo polémico y controversial.

Marra no está hoy dentro del círculo de confianza más cerrado del presidente, pero sigue siendo uno de los personajes más reconocidos de su entorno.

Sus comentarios polémicos en redes, sus enfrentamientos y su carencia de “filtro” marcaron su personalidad pública, por lo que su comportamiento siempre deja tela para cortar.

Recientemente, se reflotó en redes un video en el que comenta cuál es su método de selección a la hora de saber si la relación con una mujer puede prosperar o, en definitiva, si esa chica “es la indicada”.

El tip de Ramiro Marra para encontrar a la “indicada”

El video pareciera ser una publicidad del broker de su padre, Bull Market, pero a nadie le sorprende que todo lo que dice el legislador sea realmente el discurso que utiliza en una cita.

“Desde hace años que tengo el hábito de preguntarle a las chicas en un cita qué harían con 200.000 dólares”, comienza el video. Agrega que las respuestas que obtiene son varias y que depende lo que le digan las encasilla.

Las respuestas que dice Marra que obtiene son:

La que recorrería el mundo

La “ridícula” que iría al shopping

La que compraría una casa como inversión

Las que invertiría, tratando de convertirlo en más plata.

A la última, no obstante, no le cree ya que no considera que una mujer pueda tener esa iniciativa, sino que es un discurso “chamuyero” para quedar bien”.

“A todas las chicas que quieran conquistarme, y que son muchas, les digo que la respuesta correcta es ‘no te aceptaría 200.000 dólares’. O en todo caso ‘te los daría a vos para que inviertas en Bull Market”. La pregunta es: ¿habrá conseguido Marra buenas candidatas con su método?