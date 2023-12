Ramiro Marra habló sobre su rol en el Gobierno de Javier Milei: “Nunca quise un cargo”

Ramiro Marra fue uno de los laderos de Javier Milei que más polemizó con sus dichos la campaña. Pero más allá de su particular estilo, se le reconoce haber acompañado al líder de La Libertad Avanza desde el minuto uno. Por ende, sorprendió no encontrar su nombre entre los casilleros del futuro gabiente.

El legislador porteño se había referido a “sentirse español” y también habló sobre la privatización de los medios e incluso de “vender” el edificio que ocupa la TV Pública. Todos los comentarios, como también los hubo de Lilia Lemoine y de Diana Mondino, generaron cierta controversia, pero Milei nunca le soltó la mano.

Javier Milei y Ramiro Marra. Foto Federico Lopez Claro

Marra no logró meterse ni siquiera en el balotaje en la pelea por la Jefatura de Gobierno porteña, pero durante los actos de cierre de campaña el presidente electo le reconoció el esfuerzo, refiriéndolo como su “amigo”. No obstante, no fue tenido en cuenta al momento del armado del equipo. Fue algo que causó sorpresa, tal como la subida y bajada en cuestión de horas de Carolina Píparo de la Anses, otra de sus principales colaboradoras.

Qué dijo Ramiro Marra sobre su rol en el Gobierno de Milei

Este viernes, ante las especulaciones de los cargos o el rol que podría tomar durante la gestión que comienza efectivamente este lunes, el propio Marra decidió salir a hacer sus aclaraciones.

“Ante las diferentes versiones sobre mis posibles designaciones, aclaro que voy a seguir siendo Diputado de la Ciudad. Jamás hablé con mi amigo y presidente de la Nación, Javier Milei, sobre un cargo específico”, expresó.

A la vez que agregó que en realidad “nunca” quiso un cargo. “Mi único objetivo siempre fue derrotar al kirchnerismo y lo logramos. Ahora a trabajar fuerte para reconstruir nuestra Patria”, enfatizó.