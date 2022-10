Quién es Milagros Maylin, la funcionaria porteña que comenzó una relación con Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta confirmó este miércoles por la noche que está en pareja con Milagros Maylin, una joven funcionaria de la Ciudad de Buenos Aires, con quien se la venía vinculando desde 2020. El jefe de gobierno porteño contó de su relación en una entrevista y aseguró: “Me enamoré, estoy muy feliz”.

En una entrevista con LN+, el dirigente de Juntos por el Cambio habló de su vida privada por primera vez en mucho tiempo, después de varios rumores que habían circulado respecto a una relación que mantenía con una “supuesta secretaria”.

Durante diciembre de 2020, el jefe de gobierno porteño decidió divorciarse de Bárbara Diez, con quien estuvo casado casi veinte años y con quien comparte dos hijas, Paloma y Serena.

“Siento que me desestructura, que me hace muy bien, tiene una gran energía positiva”, señaló Larreta respecto al vínculo que ahora mantiene con una de sus funcionarias. ““Me desestructura, me descontractura, nos reímos mucho, me hace reír”, contó.

“Milagros es super comprometida con su trabajo, muy inteligente, muy apasionada, tiene una gran energía positiva, trasmite buena onda. Es muy sensible y muy familiera”, agregó.

Quién es Milagro Maylin, la funcionaria que está en pareja con Horacio Rodríguez Larreta

Maylin, de 36 años, es la secretaria de Bienestar Integral y Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Austral y cuenta con un magíster en Administración de Empresas por el IAE Business School.

Durante la pandemia, asumió la gestión del coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires, llevando a cabo los centros de testeos, vacunación y aislamientos.

Además, Maylin viene de una estrecha relación con María Eugenia Vidal, con quien trabajó durante su gobierno en la provincia de Buenos Aires como directora general en Tercera Edad, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Además, pasó como directora provincial de Control de Gestión y subsecretaria de Integración Social y Urbana.

Su relación con la exgobernadora es bastante estrecha y se mantiene hasta la fecha. Es militante de La Marea, el espacio que vienen impulsado desde la gente cercana a Vidal. Además, en su vínculo con el fútbol, es hincha de Racing, al igual que el mandatario porteño.

Antes de las primarias legislativas del año pasado, el jefe de Gobierno promovió su designación como secretaria de Bienestar Integral, dependencia del Ministerio de Salud, a cargo de Fernán Quirós. Por el momento Maylin continuará en su cargo. Sin embargo, podría dar un paso al costado para acompañar al jefe porteño en su intento por llegar a la presidencia de la Nación en 2023.