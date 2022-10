Larreta apuntó contra Manes y defendió a Macri: “Puso mucha energía y coraje en frenar el autoritarismo de los Kirchner”

La interna en la coalición opositora se intensifica aun más. En las últimas horas, declaraciones de Facundo Manes, en las que tildó al gobierno de Mauricio Macri como “populismo institucional” hicieron desatar la furia de varios políticos.

Facundo Manes acusó al gobierno de Mauricio Macri de "populismo institucional".

Luego de que esta mañana, la misma UCR se diferenciara de los dichos del diputado nacional, Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra el neurocientífico y defendió al expresidente.

“Mauricio puso mucha energía y coraje en frenar al autoritarismo de los Kirchner. Acá el populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo. Estoy convencido de eso”, señaló el jefe de gobierno porteño en una entrevista con radio Ciudadano News de Mendoza.

Y agregó: “No estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes. Además, la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo sé fehacientemente que no estuvo involucrado, pero además lo dijo la Justicia”.

Cuáles fueron las declaraciones de Facundo Manes

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, había dicho que Mauricio Macri “tiene que reflexionar” y que “en su Gobierno él tuvo populismo institucional”.

Pero eso no fue todo, también se refirió a las causas de espionaje en las que s elo relacionó al exmandatario.“Hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno”.

“El populismo institucional lleva al fracaso de las naciones. Otro que también lo hace es el populismo económico, representado por el kirchnerismo. Los dos son igual de graves. Tanto el expresidente como la vicepresidenta Cristina Kirchner no nos permiten pensar en un país”, sentenció el neurocientífico.