El mensaje de Rodríguez Larreta ante el debate en el Senado: “No habrá reforma de la Corte y no habrá impunidad”

El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta publicó en su cuenta de Twitter un duro comunicado en el que apunta contra el kirchnerismo en medio del debate por la ampliación de la Corte Suprema que se estaba dando durante la tarde de este jueves en el Senado.

“No habrá reforma de la Corte y no habrá impunidad”, se llama el comunicado publicado por el alcalde porteño.

“Los argentinos tenemos claro que no negociamos ni la democracia ni la república. Queremos vivir con los valores y las reglas que la Constitución plantea, con división de poderes y con una Justicia Independiente”, comienza el escrito.

Y agrega: “El kirchnerismo no cree en esto y ahora vuelve a intentar controlar la Justicia y la Corte Suprema. Y no sorprende, porque es lo que hicieron siempre que no les gustaron los jueces de turno”.

“Mi compromiso y el de todo Juntos por el Cambio es defender la república y la democracia. Y, sobre todo, vamos a defender a los argentinos profundizando el armado de un plan de gobierno serio y consistente para cambiar la historia a partir de 2023″, finaliza.

El tuit de Horacio Rodríguez Larreta en medio del debate por la ampliación de la Corte Suprema Foto: Twitter

El Senado sesiona para votar la ampliación de la Corte Suprema

Sin la vicepresidenta Cristina Kirchner presente en el recinto, el Senado sesiona para aprobar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, un proyecto resistido por Juntos por el Cambio, que no aportó al quórum y votará en contra.

El proyecto para ampliar la Corte Suprema proponía originalmente una composición de 25 miembros, pero el Frente de Todos decidió bajar el número a 15 con el fin de captar los votos que le faltaban, incluido uno propio, el del puntano Adolfo Rodríguez Saá.

El debate se da en la previa del alegato de Cristina en la causa Vialidad, donde se la acusa de liderar una asociación ilícita con el fin de direccionar obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.