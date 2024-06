Quién es el campeón panamericano que quedó detenido tras los incidentes en el Congreso

Dieciséis personas permanecen detenidas desde el pasado miércoles, cuando se debatió en el Senado la “ley Bases” y en los alrededores del Congreso tuvieron lugar graves incidentes.

Entre esas personas se encuentra Nicolás Mayorga, un joven de 32 años, que hoy trabaja en Telefe, pero que desde niño se destacó en el ajedrez.

Nicolás Mayorga Foto: WEB

“En mi adolescencia fui jugador semiprofesional de ajedrez. A los 14 y 15 años me consagré campeón panamericano en las categorías Sub 14 y Sub 16. También participé en el Mundial Sub 12, disputado en Grecia”, destaca en su cuenta de LinkedIn.

Antes de los logros internacionales, fue campeón argentino Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16. A raíz de eso ganó un premio revelación de Clarín y más tarde recibió el título de maestro de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

“Desde el año 2013 soy instructor de ajedrez, dando clases desde niños de 7 años hasta adultos de 86 años. Ya son más de 10 años de experiencia en la enseñanza”, agrega en la red social.

En cuanto a su capacitación, destaca la especialización que hizo en la Universidad de Tres de Febrero (UnTreF) con una Diplomatura en enseñanza de ajedrez en 2016.

Nicolás Mayorga, compitiendo en Colombia Foto: Argedrez

Por otro lado, también se recibió en la Universidad de San Martín (UnSam) de licencia en relaciones internacionales y asuntos exteriores. En las últimas horas, desde esa casa de estudios también exigieron su inmediata libertad.

“Como rector de la UnSam comparto la preocupación ante las detenciones de tres estudiantes de nuestra comunidad: Sasha Iyardet, Camila Juárez y Nicolás Mayorga. Nos produce tristeza y estupor revivir escenas de represión que repudiamos y constituyen un doloroso retroceso que intenta acallar voces disidentes”, escribió Carlos Greco.

El reclamo por los detenidos

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, publicó este lunes fotos de las reuniones que tuvieron con la familia de Mayorga y de Sasha Iyardet y Camila Juárez, también estudiantes de la Universidad de San Martín, que están ilegítimamente detenidos.

Reclamo por los detenidos en la Unsam Foto: tWITTER

“Hace 5 días que argentinos y argentinas están retenidos por ir a manifestarse de forma pacífica, un derecho constitucional. Exigimos la liberación de las 16 personas que están en penales sin ningún argumento válido”, escribió el funcionario.

Este domingo, durante la entrega de premios Martín Fierro Radio, el periodista Alejandro Bercovich también se refirió a los detenidos durante la transmisión.

“En una semana en la que se votó una ley, con una senadora comprada, para saquear al país y en la que se llevaron a 30 personas presas por protestar -hoy siguen 16 presos políticos-, hay periodistas que eligen mirar para otro lado. A ellos y a los que justifican todo eso, vergüenza nada más”, dijo Bercovich.

También Gastón Sardelli, bajista de Airbagn se manifestó al respecto: “Nicolás Mayorga, un joven campeón panamericano de ajedrez, sigue preso en Marcos Paz e incomunicado con su familia. Se lo llevaron el día de la manifestación en el Congreso junto con otra gente que está en la misma situación y que, justamente, no fueron ni encapuchados ni a prender fuego autos. Estoy a favor de meter en cana a quien incendia una auto, obvio. Pero este no es el caso”.