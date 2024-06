Debate de Ley Bases: quemaron un móvil de Cadena 3, en las inmediaciones del Congreso

El Senado debate, nuevamente, la Ley Bases y los ánimos alrededor del Congreso de la Nación están caldeados. La intersección de Callao y Rivadavia se convirtió en una verdadera batahola entre manifestantes y efectivos de la fuerzas de seguridad.

En este contexto, un móvil de Cadena 3 fue vandalizado y el periodista Orlando Morales denunció haber sido víctima de agresiones. Incluso, los manifestantes prendieron fuego la unidad. Todo quedó filmado por las cámaras de TN.

Incendiaron el auto de Orlando Morales de Cadena 3 en las afueras del Congreso.

QUEMARON UN MÓVIL DE CADENA 3 EN EL CONGRESO

Pasadas las 16 horas fue creciendo la tensión. Con la mayoría de los manifestantes ya retirados, sobre todo las columnas sindicales, un grupo pequeño permaneció en la Plaza de los Dos Congresos, para enfrentar a las fuerzas de seguridad. Fue entonces que empezó a incendiarse el móvil de Cadena 3, presumiblemente por el impacto de una molotov arrojada por los manifestantes, algunos con las caras tapadas y sin identificaciones partidarias.

Orlando Morales cubría los disturbios en los alrededores del Congreso. Hasta que, fue agredido por los presentes. “Me sacaron del brazo, son unos hijos de mil puta”, relató a Cadena 3.

Visiblemente conmocionado, el trabajador de prensa expresó: “Yo estaba por sacarlo al auto, estaba por llevármelo y en medio de todo esto, me sacaron a los empujones y directamente lo quemaron”.

Incendiaron un auto de Cadena 3 en Buenos Aires. Foto: Todo Noticias

En ese momento, comenzaron a tirar gases con escopetas y no con aerosol, como había ocurrido horas antes. También se escucharon detonaciones de balas de gomas tiradas por gendarmería. Un carro hidrante fue usado para apagar las llamas del móvil de Cadena 3 que quedó totalmente destruido.

DOS HOMBRES ROBARON LOS CABLES DEL AUTO DE CADENA 3

Luego de la destrucción del vehículo, dos hombres que se trasladaban en un auto con la patente dada vuelta, vandalizaron lo que quedaba de la unidad. Ambos quedaron filmados cuando robaban parte del cableado.

Según verificó este medio, el dominio del vehículo que los trasladaba, está radicado en La Matanza.

HABLÓ EL PERIODISTA AGREDIDO DE CADENA 3: “NO QUIERO ESTE PAÍS PARA MIS HIJOS”

Tras el hecho, Orlando Morales habló con los medios presentes y lamentó lo sucedido. “Estoy muy angustiado. Tengo dos hijos, uno de 11 y uno de 9 y yo no quiero un país como este para ellos. Hoy me tocó a mí, el móvil se va a recuperar, pero no puede haber gente tan malvada”, expresó.

Finalmente, repudió los disturbios y agresiones, y pidió: “Yo quiero un país en paz, un país libre, que piensen lo que piensen, pero con respeto”.