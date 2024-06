Senado: hay quórum para tratar la “ley Bases” pero se aproxima una votación apretada

A pesar de un intento de último momento de dos senadores de Santa Cruz para boicotear la sesión, el oficialismo logró garantizarse el quórum para abrir el debate de la “ley Bases” y el paquete fiscal este miércoles a las 10, pero llegaría a la votación con 36 voluntades, una menos de las que necesita para ganar sin ir a un desempate.

La previa de la jornada estuvo cargada de tensión por el intempestivo llamado de dos legisladores santacruceños que habían acompañado el dictamen de mayoría, José Carambia y Natalia Gadano, a no dar quórum. Con esas dos ausencias, que se sumaban a las 33 de Unión por la Patria, la sesión entraba en una zona de peligro.

El fantasma terminó de despejarse horas después, cuando el titular de la UCR, Martín Lousteau, confirmó a la prensa acreditada en el Congreso que dará quórum, aunque no tiene definido su voto sobre el texto de la mayoría. Lo dijo tras ser convocado a una reunión de urgencia con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Lousteau ya había adelantado a sus correligionarios, en una reunión de bloque, que estaría presente en el recinto a pesar de sus objeciones, y los santacruceños no lo movieron de su postura. El presidente del radicalismo defenderá sus dictámenes de la “ley bases” y el paquete fiscal y buscará forzar modificaciones de fondo.

En general, La Libertad Avanza contaría con los siete votos propios, siete del PRO, doce de la UCR, tres de Unidad Federal (Carlos “Camau” Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra Vigo), tres de Cambio Federal (Juan Carlos Romero, Edith Terenzi y Andrea Cristina), dos del Frente Renovador de la Concordia Misionero (Carlos Arce y Sonia Rojas Decut), la neuquina Crexell y la rionegrina Mónica Silva.

El escenario quedó, en principio, de la siguiente manera: por un lado, 36 senadores de La Libertad Avanza y sus socios; y por otro lado, 36 de Unión por la Patria junto con Lousteau, Carambia y Gadano, quienes no acompañarán el dictamen de mayoría.

Carambia había firmado ese despacho a cambio de que el Gobierno aceptara elevar del 3% al 5% el tope de regalías que pueden cobrar las provincias por las inversiones mineras. “Hoy, lamentablemente, ya lo quieren cambiar. Lo que habíamos hablado en su momento, ya no quieren cumplir lo que se había pactado. Esto nos hace pensar que todos los cambios que hagamos los senadores en favor del pueblo, mañana no van a ser respetados”, advirtió.

En una serie de videos a los que accedió La Voz, Carambia convocó a sus pares a no dar quórum para la “ley bases” y votar solo el paquete fiscal, incluyendo la recomposición de los haberes jubilatorios “para que el Gobierno no tenga ninguna excusa para no pagarle a los jubilados”. Su idea es que primero Diputados ratifique esos cambios para despejar cualquier desconfianza y, recién luego, votar en el Senado el otro proyecto.

Como sea, la votación de la “ley bases” podría resultar en un empate y en ese caso definiría Villarruel a favor. De todos modos, la vicepresidenta podría estar ausente porque tendrá que asumir la titularidad del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Italia. Dada esa situación, definiría el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Todas los miradas apuntan al titular de la UCR, Martín Lousteau, quien no definió su voto y tampoco se pronunció sobre la iniciativa santacruceña, aunque tiene dictámenes propios que defender.

Tras el pronunciamiento de Carambia y Gadano, el senador fue convocado de urgencia a una reunión con la vicepresidenta Victoria Villarruel. Antes, participó de una reunión del bloque radical, mientras Unión por la Patria mantenía su propio encuentro a pocos metros, en el segundo piso del Congreso.

Esos senadores suman, en total 36 voluntades, quedando a una del quórum. Carambia y Gadano avisaron que no estarán presentes y se suman a los 33 de Unión por la Patria. De esa manera, la definición quedó en manos de Lousteau.

El escenario quedó de la siguiente manera: por un lado, 36 senadores de La Libertad Avanza y sus socios; y por otro lado, 36 de Unión por la Patria junto con Lousteau, Carambia y Gadano. Si la sesión consigue quórum y los votos de sendos conglomerados son a favor y en contra, habría empate y definiría a favor la vicepresidenta Victoria Villarruel (si está presente) o el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Sin embargo, hay una clave: las abstenciones. Si los 36 senadores del bando opositor se abstienen frente a los otros 36, pueden llegar a hacer caer la ley. Es porque en el Senado las abstenciones califican como ausencias, es decir, no se contabilizan para el quórum, que es con 37. La única y paradójica salvación, en un escenario insólito pero no imposible, es que Lousteau o alguno de los santacruceños aporte su voto en contra.

Polémica con Crexell

En medio de las especulaciones matemáticas, estalló un escándalo alrededor de la neuquina Lucila Crexell, quien se mueve en acuerdo con el gobernador Rolando Figueroa y había anticipado su acompañamiento en general.

En los últimos días, versiones periodísticas atribuyeron su apoyo a una futura designación como embajadora en la Unesco, con sede en París. Y este martes, desde Unión por la Patria hicieron circular un documento de Cancillería ingresado al Senado la semana pasada, en el que se inician las actuaciones para el envío formal del pliego.

Crexell explicó que la intención de mudarse de cargo estaba vigente desde el año pasado como parte de un acuerdo con Patricia Bullrich para acompañarla como candidata presidencial, pero aclaró que el nombramiento estaba frenado. “Es verdad que hubo una oferta, pero no tiene nada que ver con la ley Bases”, dijo luego a La Nación+.

La legisladora ratificó que la polémica no la hará dar marcha atrás porque ya tenía acordado su apoyo con el gobernador Rolando Figueroa. “Están tratando de amedrentarme para que no vote a favor de la “ley Bases”. Hagan lo que hagan, mañana voy a estar en el Congreso votando como prometí”, confirmó.

A la hora de la votación en particular, uno de los capítulos con menos posibilidades de ver la luz es la reposición del impuesto a las Ganancias. Los senadores patagónicos, entre los que se encuentra Crexell, no se muestran conformes con la suba del mínimo no imponible que ofreció el Gobierno para los trabajadores de la región (un 22% más) y además advierten que la modificación no pasará el filtro de Diputados.

Tampoco están los votos garantizados para las privatizaciones de empresas públicas. Este martes, trabajadores de la Televisión Pública y Radio Nacional (RTA), así como de Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino, entregaron a senadores de Unión por la Patria más del 100.000 firmas en rechazo a la “ley Bases”.