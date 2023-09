Milei ratificó que respaldará los cambios en Ganancias: “Este impuesto es inmundo y tiene que ser eliminado”

El diputado nacional y candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, ratificó este martes que votará a favor del proyecto oficial para subir el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias al advertir que ese canon “es inmundo y tiene que ser eliminado”.

“Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo”, dijo Milei al abrir su exposición en la Cámara baja.

El economista liberal remarcó que “bajar impuesto es devolverle libertad a los ciudadanos” y, sobre Ganancias, reiteró que es un “impuesto aberrante”. “Nos encontramos ante el delirio descomunal de tratar al salario como Ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto este impuesto es inmundo y tiene que ser eliminado”, sentenció.

Milei votará a favor de la eliminación de Ganancias. Foto Federico Lopez Claro

Al plantear sus argumentos en la discusión que se lleva adelante en la Cámara baja, Milei se refirió a la “cuestión fiscal” y a quienes indicaron que la “baja de impuestos genera déficit fiscal”. “Bueno, no es tan problemático, bajemos los impuestos y el gasto público para que no aumente el déficit fiscal. Bajemos los impuestos y bajemos el gasto, pero como hay gente a la que no le gusta bajar el gasto obviamente aparece el problema de financiamiento”, apuntó.

El diputado renovó críticas contra el oficialismo y la “oposición amarilla”, y remarcó que “el Gobierno va a buscar sacar de esto un rédito electoral”. “El Gobierno va a creer que la gente es tonta, que a tres meses de irse hace algo así en un ataque desesperado, pero parece que la gente, pese a que es subestimada sistemáticamente por la casta política, está reaccionando y está entendiendo de qué se trata esto”, completó.

Hacia el cierre, Milei opinó que “afortunadamente estamos frente a un cambio de época”. “Se está dando una situación donde está apareciendo una nueva fuerza que grita libertad y en ese grito de libertad lo que nosotros queremos decir es que nos vamos a estar preocupado solamente por el bienestar de los argentinos”, prometió.

La Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias elaborado por el Poder Ejecutivo, cuya sanción quedó asegurada dado que el Frente de Todos construyó una mayoría con bloques provinciales y los libertarios.

La iniciativa esta se elimina la cuarta categoría del gravamen y se crea en reemplazo un impuesto cedular blece queque fija que sólo pagarán el tributo los altos ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, que hoy representan más de $ 1.770.000.