Todos los detalles sobre el programa “Compre sin IVA” y cómo aprovecharlo

Con la formalización del programa “Compre sin IVA” que lanzó el Gobierno a partir de este lunes y que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, el reintegro del 21% en determinados productos, según consultoras privadas, tendrá una incidencia del 7,2% en un salario medio y un tope de hasta $18.800 mensuales por persona.

La devolución del IVA es sobre aquellos productos de la canasta básica, siempre y cuando se adquieran en comercios adheridos, los cuales deben estar correspondientemente señalizados.

Cómo se puede acceder al programa "Compre sin IVA". Foto: GETTY

¿Qué productos se incluyen en “Compre sin IVA”?

Pertenecientes a la canasta básica, los productos a los que podrán acceder las personas y de los que se les devolverá el 21% son:

Pan

Galletitas de agua

Galletitas dulces

Arroz

Harina de trigo

Fideos

Papa

Batata

Azúcar

Dulces: dulce de batata, mermelada y dulce de leche

Legumbres secas

Hortalizas: acelga, cebolla, lechuga, tomate, zanahoria y zapallo

Frutas: manzana, mandarina, naranja, banana y pera

Carnes: asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo y carne de pescado

Menudos (Hígado)

Fiambres: paleta cocida y salame

Huevos

Leche

Quesos: queso crema, queso cuartirolo y queso de rallar

Yogur

Manteca

Aceite

Bebidas no alcohólicas: gaseosas, jugos concentrados y soda

Bebidas alcohólicas: cerveza y vino

Sal fina

Condimentos: mayonesa y caldos concentrados

Vinagre

Café

Yerba

Los alimentos que se incluyen en el programa "Compre sin IVA". Foto: Freepik

¿Quiénes podrán acceder a “Compre sin IVA”?

Del programa que rige hasta el 31 de diciembre de este año pueden ser beneficiarios todos los trabajadores en relación de dependencia que perciban hasta seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), o sea, que perciban ingresos hasta $708.000.

También incluirá a los siguientes grupos de personas:

7 millones de jubilados y pensionados, que perciban ingresos hasta $ 524.758,56.

2,5 millones de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

2,7 millones de monotributistas de todas las categorías, que no cuenten con otros ingresos.

9 millones de empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta seis salarios mínimos.

440.000 trabajadores del Régimen del Personal de Casas Particulares.

¿Es necesario anotarse para ser beneficiario del programa “Compre sin IVA”?

No, no es necesario anotarse. Por lo tanto, no es preciso tener que realizar ningún trámite debido a que los reintegros son automáticos en todos aquellos comercios que vendan productos de la canasta básica y estén adheridos.

Los reintegros del IVA se dan entre las 24 y las 48 horas de haber efectuado la compra. Foto: Ignacio Blanco

El grupo de personas que está exento del reintegro son los autónomos y los trabajadores registrados cuyo salarios supere el piso del Impuesto a las Ganancias. El mismo, en septiembre es de $708.000 y en octubre pasa a $1.700.000.

La devolución del IVA se estará efectuando a las 24 horas para las compras realizadas entre las 00:00 hs y las 17:00 y dentro de las 48 horas para aquellas transacciones efectuadas pasadas las 17:00 hs.