En medio de la crisis interna en el Gobierno y del alejamiento de viejos aliados, Luis D’Elía contó que discutió fuertemente con Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande. “Casi salimos en todos los diarios”, dijo.

El episodio tuvo lugar en el estudio de televisión de C5N, pero fuera de las cámaras. Luego de terminar su entrevista, Grabois se retiró del piso y se topó con D’Elía, que recién llegaba.

Luis D'Elía, duro contra Juan Grabois.

“Hoy casi salimos en todos los diarios porque nos dijimos varias cosas cara a cara. Discutimos mal”, dijo D’Elía, y uno de los periodistas atestiguó: “Es cierto. Yo tuve la tarea de separarlos”.

“Me vino a increpar con que yo era un traidor. ¿Traidor de qué, pibe? Vos tenés de secretario a Pepín Rodríguez Simón, tenés 5.000 contrato con (Horacio Rodríguez) Larreta, bastardeás todas las iniciativas políticas del Frente de Todos y me venís a llamar traidor a mí. No tenés autoridad moral”, detalló el líder piquetero.

Y agregó que “en tiempos del macrismo, hubo dos tipos de dirigentes sociales”: por un lado, “los que pactaron”, entre quienes incluyó a Grabois, y por otro, “los que no quisimos arreglar”. “Estamos los que fuimos a la cárcel porque no quisimos arreglar con (Mauricio) Macri, como Milagro Sala, Fernando Esteche y Luis D’Elía”, subrayó.

Por su parte, desde el entorno de Grabois comentaron que cuando terminó la entrevista este vio a D’Elía y le dijo “traidor por defender al FMI y no a los pobres”, a la vez que le reprochó que era “un ingrato mercenario de La Rosada” que salía a difamarlo y a “mentir constantemente por dinero y beneficios políticos”.

“D’Elía le pidió que fuera su abogado durante el macrismo. Juan que era abogado de otro dirigente social, Lito Borello, lo defendió gratuitamente por solidaridad y lo visitó en el penal todos los meses. Sin embargo, cuando Juan empezó a hacer críticas al Gobierno, D’Elía era el encargado del trabajo sucio, de agredirlo”, detallaron.

Asimismo, agregaron que a Grabois “nunca le gustó D’Elía por su antisemitismo y su maltrato hacia la gente de los barrios”.

En cuanto a las críticas del dirigente piquetero respecto del vínculo con el macrismo, señalaron: “Su argumento sobre Rodríguez Simón y Larreta es una excusa para decir lo que le manda a decir el señor (ex vocero presidencial Juan Pablo) Biondi. Juan siempre negoció con todos los gobiernos para defender a un sector social postergado. D’Elía incluso lo quiso nombrar su heredero... hasta que llegaron órdenes de arriba”.

Luis D’Elía acusó de “saboteador” a Juan Grabois

Respecto de un tuit que Grabois publicó tras la asunción de Sergio Massa -la letra de una canción del Indio Solari- D’Elía, seguro de que fue una crítica indirecta, manifestó: “No me extraña en Grabois. Es consecuente. Le hizo lo mismo a Silvina Batakis y a Martín Guzmán. No me parece bueno”. Y remarcó: “Siempre cualquier iniciativa que se construye, inmediatamente sale a sabotearla. Después de 48 horas desde que asumió Batakis, convocó a los saqueos”.

Juan Grabois trató de traidor a Luis D'Elía. Foto: Ramiro Pereyra

“Él tiene funcionarios en este Gobierno: la Secretaría de Hábitat es de él. Tiene 5.000 contratos con Larreta, tienen un vínculo fuerte. Pero lo que a mí sí me molesta muchísimo es su amistad y sociedad con Pepín. Ese muchacho es de Larreta, no de nosotros, por eso hace estas cosas”, dijo, vinculándolo con la oposición.

En julio pasado, D’Elía había dicho que el dirigente social estaba “al frente de un golpe contra Alberto Fernández”: “No me extraña que Juan Grabois haya declarado la guerra al presidente y haya abandonado a su suerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.