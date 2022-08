Juan Grabois manifestó su descontento con los anuncios de Sergio Massa. Lo hizo puertas adentro del Frente Patria Grande y advirtió que este miércoles dará a conocer su postura, con una tendencia a alejarse de la coalición oficialista.

El dirigente considera que no se tuvo en cuenta entre las primeras medidas una de contención social, como la del salario básico universal que vienen reclamando. “No hay nada para los de abajo”, expresaron en su entorno. Es por esto que Grabois evalúa romper con el oficialismo, saliendo de este bloque en Diputados.

Juan Grabois evalúa separarse del oficialismo.

“El Frente Patria Grande, como fuerza política, va a convocar a sus dirigentes de todo el país para evaluar la ruptura con el bloque de diputados del Frente de Todos”, trascendió desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Además, Grabois utilizó una frase de la canción “El tesoro de los inocentes”, del Indio Solari, para graficar su postura mediante su cuenta de Twitter: “Juegan a ‘primero yo’ y después a ‘también yo’, y a ‘las migas para mí' y cierran el juego”, escribió.

Si se hiciera efectivo el despegue de este frente del bloque oficialista, implicaría la salida de los tres legisladores nacionales que le responden: Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli. Así, el Frente de Todos en la Cámara Baja dejaría de ser la primera minoría, ya que quedaría con 115 miembros, contra los 116 de Juntos por el Cambio. “Tenemos tres diputados nacionales, una legisladora porteña, una diputada provincial bonaerense y 30 concejales”, recordaron desde el Frente Patria Grande.

El comunicado oficial de Frente Patria Grande

“Nos vemos en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista, ante el sentimiento general de nuestra fuerza de que nuestro gobierno no está defendiendo los intereses populares y existe un claro riesgo a que la hegemonía de la coalición se vuelque hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones”, indica el comunicado dado a conocer por el Frente Patria Grande.

El documento está firmado por Hagman, Zaracho y Fagioli, y también por Lucía Klug, legisladora bonaerense, y Ofelia Fernández, de la Ciudad. Allí también se planetó que hay “tibias referencias a los jubilados y los asalariados del sector privado”. “No hubo el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados”, subrayaron.

El tuit de Juan Grabois tras los anuncios de Massa. Foto: Twitter

“Hubo en cambio anuncios para otros sectores, en particular los grandes empresarios, exportadores, la mega minería, las petroleras, así como la continuidad sin cambios del acuerdo antipopular suscrito con el FMI”, agregaron.

Asimismo, aseguran que hasta último momento hubo una discusión para que se incluya una medida redistributiva para mujeres y hombres sin empleo registrado, ni beneficios sociales, que se encuentran en la indigencia. “Pedimos un ingreso mínimo de subsistencia que se hace urgente en una Argentina con casi la mitad de su pueblo sumido en la pobreza”, dijeron, pero sin embargo una política del estilo no fue tenida en cuenta por Massa, al menos por ahora.

Cuál es la postura actual de Grabois

Pese a que siempre se mostró como el aliado más incómodo del Frente de Todos, Juan Grabois inició últimamente una fase mucho más combativa contra la Casa Rosada en reclamo de medidas para los sectores populares.

De hecho, hace dos semanas, el líder del MTE se dirigió duramente hacia el primer mandatario durante una manifestación: “No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados: vení y calmanos a nosotros, porque hay algunos gauchos y gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina”.

Juan Grabois durante la presentación del proyecto del Salario Básico Universal.

“Es muy fácil, Alberto, es muy sencillo el reclamo. Alberto, que por lo menos no estemos debajo de la línea de indigencia. ¡Mirá a lo que llegamos, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo! ¡Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes!”, vociferó el dirigente.