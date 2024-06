Picante cruce entre Juan Grabois y la abogada de Capital Humano: catarata de insultos en Comodoro Py

Juan Grabois y Leila Gianni protagonizaron un tenso cruce en Comodoro Py este martes, tras una audiencia por el escándalo de los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano.

Gianni tiene un perfil polémico en cuanto a su militancia: fue funcionaria kirchnerista, de Cambiemos, militó para Sergio Massa y hoy es la subsecretaria de Legales de la cartera que dirige Sandra Pettovello.

Fue justamente este curriculum lo que el dirigente social le echó en cara luego de una audiencia por la causa de alimentos guardados en galpones. Gianni no se quedó atrás y también insultó duramente a Grabois.

“Das lástima. ¿A cuántos convocaste? Dejá de extorsionar gente”, se escucha decir a Gianni, en uno de los videos que se viralizó.

“Chau, kuka ladrona”, le respondió el dirigente. Enseguida se sumó a la discusión otro representante de Capital Humano, a quien Grabois calificó como “cerdo moral e intelectualmente”. “Sos una mierda que le saca la comida a los pobres”, le gritó.

“Dejá de robar, chorro”, insisitió la abogada. Y fue entonces cuando el dirigente le enumeró: “Kirchnerista, macrista, massita y mileísta. No tenés credibilidad. Y además como abogada sos berreta”.

Qué dijo Grabois sobre la audiencia y el escándalo

El dirigente sindical se explayó en su cuenta de X sobre lo sucedido en la audiencia y cargó sobre Gianni, a quien consideró “no creíble”. “La representante del Estado, Dra. Gianni, apareció con una remera que la identificaba con La Libertad Avanza. No entienden la diferencia entre Milei y el Estado. Son absolutistas. Cero argumentos, puras provocaciones”, señaló.

Y agregó: “La Dra. Gianni no es creíble: pasó por el kirchnerismo, el macrismo, el albertismo y el massismo para recalar en La Libertad Avanza. Esa conducta camaleónica es relevante a la hora de analizar su credibilidad”.

Acerca de los gritos intercambiados tras la audiencia, dijo: “Francamente, hubiera preferido no profundizar el formato agresivo que se ha convertido en la regla del debate público, pero son gente muy provocadora, muy jodida y yo tengo sangre. Me hierve de indignación frente a tanto cinismo y tanta crueldad. Me hierve la sangre ante tanta mentira e impunidad”.