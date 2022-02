Tras haber participado el jueves en la ciudad de Salta de una reunión convocada por organizaciones sociales y gremiales que exigen la “democratización y el cese de la politización” del Poder Judicial de la Nación, el juez Juan Ramos Padilla seguirá viaje a Jujuy para dar una charla pública con esa misma línea, este viernes al mediodía. Al confirmar en sus redes sociales dicha actividad pidió al gobernador Gerardo Morales que “no amenacen con multas o represiones” porque “vamos en paz y con nuestras convicciones”.

Ramos Padilla junto al dirigente social Luis D’ Elía, y con el apoyo de sindicalistas -algunos con causas judiciales abiertas en su contra-, fueron impulsores a principios de este mes de una protesta de alcance nacional enfocada en el pedido de renuncia a los integrantes de la Corte Suprema.

“La Justicia que queremos: por la renuncia de la Corte de Justicia de la Nación, por el fin del lawfare, por la democratización de la Justicia”, es la consigna de la campaña que el juez del Tribunal Oral Criminal 29 de Buenos Aires busca nacionalizar.

En este marco es que a su paso por Salta sostuvo que “todos los jueces” tienen la “obligación de militar por un Poder Judicial decente, que trate a todos como iguales ante la ley”.

“LA CORTE SUPREMA DEBERÍA RENUNCIAR”

El camarista, que este viernes a las 12:00 dará una charla pública en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, en la concentración del martes 1 de febrero que tuvo lugar frente al Palacio de los Tribunales, en Buenos Aires, planteaba que “el pueblo necesita una justicia igualitaria. La Corte Suprema debería renunciar, para empezar a construir un Poder Judicial que nos sirva a todos”.

Para los organizadores de la actividad en Jujuy, la plaza Belgrano, ubicada frente a la Casa de Gobierno, es emblemática porque allí “la Red de Organizaciones Sociales inició un acampe en diciembre de 2015 para reclamarle” a Morales “que recibiera a sus representantes”.

Un comunicado de prensa de la organización reseña que “la protesta derivó en la detención arbitraria de Milagro Sala, lideresa de la Organización Barrial Tupac Amaru, quien permanece privada de su libertad, víctima de un Poder Judicial provincial que fue rediseñado por Morales de acuerdo a su conveniencia política”.

“No nos habían amenazado ni los trolls, para mañana crearon un clima muy agresivo. Nosotros vamos en paz, no generamos ninguna violencia. Pero, Morales, yo no te tengo miedo. No mandes patoteros, si fuera cierto que lo hiciste”, escribió Ramos Padilla en la red social Twitter desde Salta.

