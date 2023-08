La reaparición de Mauricio Macri y Cristina Kirchner en la recta final a las PASO y dos apuestas clave

Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri interrumpieron en las últimas horas ese perfil bajo que los caracterizó desde que se formalizaron las precandidaturas presidenciales para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Los expresidentes y principales símbolos de la grieta política reaparecieron para reforzar sus apuestas en dos distritos clave para las contiendas electorales, aunque mantienen el misterio en torno a las internas en sus coaliciones.

Cristina Kirchner decidió el jueves sacar a la luz detalles de la reunión que mantuvo con el intendente del partido bonaerense de La Matanza, Fernando Espinoza, en su despacho del Senado de la Nación. “Espinoza vino a mostrarme varios proyectos que tiene en marcha. Me impactó el desarrollo del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación Productiva que van a hacer en Ciudad Evita, en un predio de 7 hectáreas junto a los característicos chalets de este barrio creado por el general Perón”, destacó la Vicepresidenta a través de sus redes sociales.

Su mensaje sorprendió porque la referente de la coalición Unión por la Patria (UP) evitó las apariciones públicas tras coronar al ministro de Economía, Sergio Massa, como el precandidato presidencial de la lista de unidad en el oficialismo. Por lo pronto, el gesto de Cristina Kirchner de recibir a Espinoza apunta a no descuidar el poder del peronismo en La Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires cuya población asciende a 1.873.734 según los datos provisorios del reciente relevamiento que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Allí Espinoza busca su reelección al frente del Ejecutivo municipal, pero para ello deberá enfrentar primero a la diputada bonaerense Patricia Cubría, del Movimiento Evita, quien se anotó en la carrera por la candidatura a intendente. Al respecto, vale recordar que, a fines de mayo, Cristina Kirchner recibió en sus oficinas del Instituto Patria a Cubría y a otros referentes del Movimiento Evita como Emilio Pérsico y Leonardo Grosso.

La Matanza representa un territorio clave para el peronismo en general y para el gobernador bonaerense Axel Kicillof, sobre todo, porque algunas encuestas señalan que su carrera por un segundo mandato demanda esfuerzos mayores ante el crecimiento de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, de la mano de Diego Santilli y de Néstor Grindetti, los precandidatos a gobernadores de Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich, respectivamente.

En Unión por la Patria saben, además, que no se debe descuidar el voto en la provincia de Buenos Aires, territorio que agrupa al 37,04% del total de eletores a nivel nacional, según el padrón definitivo para las elecciones 2023.

Esa misma base de datos contiene uno de los argumentos detrás de la reaparición de Mauricio Macri. El ex presidente de Cambiemos se mostró este viernes junto a su primo, el precandidato a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Va a ser una linda elección, donde espero que en la Ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido ya desde hace muchos años entre el PRO y los ciudadanos de Buenos Aires”, apeló Mauricio Macri.

“Como me gusta a mí siempre repetir: ‘si no está roto, no lo arregles’. Y si nos hemos llevado bien con el PRO, Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre se puede mejorar más”, remarcó el mandatario.

Macri volvió a respaldar a su primo ante una contienda en la que el senador nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau busca quedarse con la candidatura a jefe de gobierno porteño, con la bendición del actual mandatario y precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta.

Esto supone un riesgo para Macri, porque si Lousteau se impone podría ponerle fin a los años del macrismo al frente del Ejecutivo capitalino, que se sabe representa una gran vidriera para la política nacional. Además, la Capital Federal históricamente se destacó por ser el bastión antiperonista y el ex Presidente busca mantener su legado en ese lugar.

En los últimos días, Mauricio Macri criticó a María Eugenia Vidal por darle su apoyo a Rodríguez Larreta. El líder del PRO se mostró decepcionado por la decisión de la diputada de apoyar. “Lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”, expresó, aunque más tarde trató de relativizar sus palabras.