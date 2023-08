Mauricio Macri salió a pedir que voten por Jorge Macri: “Continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido”

El expresidente de la nación y referente de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, salió este viernes a pedir que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires voten por Jorge Macri, el precandidato que impulsó el PRO en las internas de la alianza opositora.

“De a poco se va generando clima de elección, va a ser una linda elección, donde espero que en la Ciudad continuemos con este lindo vínculo que hemos tenido ya desde hace muchos años entre el PRO y los ciudadanos de Buenos Aires”, dijo en una recorrida por el barrio porteño de Belgrano.

Mauricio Macri pidió a los ciudadanos porteños votar a Jorge Macri en la interna de Juntos por el Cambio. Foto: Gentileza

En tanto, el mandatario señaló: “Como me gusta a mí siempre repetir: ‘si no está roto, no lo arregles’. Y si nos hemos llevado bien con el PRO, Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre se puede mejorar más”.

El exjefe de gobierno porteño (2007-2011 y 2011-2015) destacó a su primo y señaló que “bajo su conducción, la Ciudad va a seguir mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos de Buenos Aires y a todos los que vienen de gran Buenos Aires a trabajar también”.

Asimismo, el exintendente de Vicente López que se postula como precandidato a mandatario de la Capital destacó la presencia del líder político del PRO. “Siempre es lindo estar en contacto con la gente, el cariño que le dan a Mauricio, el reconocimiento, la cantidad de gente que se acerca a agradecer lo que hizo por el país”, mencionó.

Y completó: “Mi me toca tratar de llevar la antorcha y continuar con los cambios que empezó el PRO hace muchos años cuando él empezó, cuidar lo que está bien, desafiarnos a hacer más y a mí me apasiona esto. Quiero devolver a esta Ciudad todo lo que esta Ciudad me dio, mis hijos, mi actual mujer, la posibilidad de haberme educado. Tengo ganas de que me den esa chance los porteños”.

Los dos dirigentes recorrieron hoy el barrio de Belgrano, donde dialogaron con vecinos y comerciantes gastronómicos de la zona.

El próximo 13 de agosto se celebrarán a las elecciones porteñas en donde el precandidato del PRO, Jorge Macri, se enfrentará a Martín Lousteau, precandidato del radicalismo.