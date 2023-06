La mujer que increpó a Axel Kicillof dijo que es “una simple ciudadana que se acercó a plantearle las preocupaciones”

Después del violento episodio que vivió Axel Kicillof durante un acto en Brandsen, cuando fue agredido verbalmente por una mujer que irrumpió en el escenario, este sábado la protagonista habló y dio explicaciones de lo ocurrido.

Axel Kicillof vivió un violento episodio este jueves.

“Yo no milito en nada, soy una simple ciudadana que se acercó a plantearle las preocupaciones que tenemos todos”, aseguró Fernanda, sobre el confuso episodio, el cual el gobernador bonaerense comparó con el intento de magnicidio a Cristina Kirchner.

En diálogo con LN+, la vecina negó tajantemente que su reclamo pueda ser comparado a un atentado y cuestionó: “Eso de que viole la seguridad es mentira. Ni siquiera había seguridad”.

“Como se ve en el video, yo estaba parada porque estaba por finalizar el acto. Entonces, me acerco, voy caminando (hasta donde estaba el gobernado) y ahí te das cuenta de que no violé la seguridad. No hubo gritos ni corridas porque no había nadie”, graficó.

En esa línea, la mujer explicó por qué optó por abordar a Kicillof antes de que finalice la actividad: “Fui unos minutos antes porque todos sabemos que después terminan de hablar y están los aplausos, los besos… Entonces se hace difícil llegar a ellos”.

“Uno siempre va y trata de que lleguen cartas, pero es difícil. Como estaba por terminar el acto y no había seguridad, fui tranquila y lo saludé. A lo último sí me desesperé y me puse nerviosa porque tuve miedo más que nada. Me shockeó la reacción”, completó.

“Le estrecho la mano y le digo que era una ciudadana que quería expresar algunas problemáticas que había en la ciudad y me dice ‘cuando termine yo de hablar’. Le digo que espero, se ve que hago el gesto con la cabeza, pero automáticamente aparecen estas personas que me tiraron al piso y me sacaron violentamente”.

“Me tiraron al piso, me llevaron violentamente para afuera, cuando yo simplemente me acerqué a hablar, nada más. La verdad que no esperé semejante reacción, tan violenta”, señaló Fernanda, quien indicó que cuando los custodios la sacaron del salón del club social le preguntaban para qué agrupación militaba.

Además, la mujer dijo que el viernes recibió el llamado del concejal del Frente de Todos, Fernando Raitelli, quien le comunicó que el gobernador estaba dispuesto a atenderla.

“Él me dijo cuándo iba a ser la cita y el horario para presentarme en la gobernación, que Kicillof está dispuesto a atenderme. Le dije que no había problema, que lo mío siempre fue el diálogo y el respeto. Quedó en llamarme para confirmar”, detalló.

Axel Kicillof, después del incidente

“Si sufro un atentado, me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar”, expresó el gobernador en declaraciones realizadas después del acto en diálogo con la prensa, en el que comparó la irrupción violenta de la mujer con el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta en septiembre del año pasado.