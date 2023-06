Axel Kicillof adelantó que Magario lo acompañará en la fórmula: qué dijo sobre la PASO contra Tolosa Paz

El gobernador Axel Kicillof ya comienza a concentrarse en las próximas elecciones y, muestra de ello, adelantó que apostará a repetir la fórmula de 2019, con Verónica Magario como su vice. Además, habló de Victoria Tolosa Paz.

“Estamos trabajando con Verónica Magario, en principio mi fórmula está cerrada”, comentó este jueves en diálogo con Radio 10.

En tanto sobre la PASO que lo enfrentaría a la ministra de Desarrollo Social mencionó: “No tengo ningún problema. Lo dije ya en febrero y después en una reunión con el PJ lo volví a decir: no tengo ningún problema de que en la provincia haya una PASO con el o la compañera que quiera presentarse a discutir sobre el mejor proyecto de provincia. Supongo, obviamente, que siempre es en el marco de ideas comunes”.

Otros tiempos: Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Verónica Magario.

Al mismo tiempo, dijo que lo halagó que se lo proponga como posible precandidato presidencial, pero no es algo para “aventurarse”: “No es ‘yo quiero tal cosa’. No es primera persona del singular lo que importa acá, sino una propuesta, un armado con las candidaturas mejores en cada lugar”.

“Creo que estamos haciendo una tarea en la provincia que tiene que ver con una transformación profunda y siempre repito lo mismo: luego las necesidades de la época y las candidaturas en las listas hay que resolverlas”, expresó.

Qué dijo Tolosa Paz sobre su potulación

“Yo voy a competir, no está claro contra quién, la única persona que lo sabe es Cristina Kirchner, porque aún no saben quién es el candidato”, dijo en comentarios radiales Victoria Tolosa Paz.

Victoria Tolosa Paz apunta a gobernar la Provincia de Buenos Aires.

Y agregó: “Si logramos convencer y enamorar a nuestros votantes, podemos hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. La única persona que sabe contra quien voy a competir en Buenos Aires es Cristina Kirchner”, sostuvo la funcionaria, que apunta a encolumnarse detrás de Daniel Scioli.

Por otro lado, dijo que los gobernadores “tienen que acompañar al candidato a presidente que más les gusta”. “No hay gobernador que pueda limitar las elecciones del pueblo. No hay voluntad de los gobernadores de limitar la participación”, señaló.

“No podemos limitar la empatía del pueblo con los diferentes referentes del Frente de Todos. No me quiero quedar con el punto que nos quedó afuera para ganar las elecciones, quiero que quede dentro del Frente de Todos”, concluyó.