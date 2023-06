Una mujer irrumpió en el medio de un acto de Axel Kicillof para llevarle un reclamo

En una escena de fuerte tensión una mujer increpó a los gritos al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en medio de un acto en Brandsen y fue detenida por la custodia.

La irrupción de la mujer fue mientras el gobernador daba un discurso en un acto en el Club Social Coronel Brandsen de entrega de 172 escrituras gestionadas por el municipio ante la Escribanía General del gobierno bonaerense.

La mujer violó la seguridad, se dirigió hacia el escenario donde estaba el gobernador, al que inicialmente le dio la mano y tuvo un breve diálogo.

Segundos después la custodia la agarró del brazo y se produjo un tironeo para retirar a la mujer del lugar. La vecina agarró el micrófono, empezó a gritar y la sacaron del lugar. Uno de sus reclamos fue “Los chicos no aprenden en el colegio”.

Una mujer irrumpió en un acto de Kicillof

Axel Kicillof habló luego de ser increpado por una mujer

“Yo dije que a cualquier lo voy a atender, pero hay momentos para cada cosa”, afirmó el gobernador luego de terminar el acto en una entrevista periodística.

“Después de lo que ocurrió en nuestro país, creo que sabemos que si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina que ni siquiera se va a investigar”, dijo y agregó: “Con los cuidados del caso, sabiendo que hay una parte de la Justicia que es un partido judicial, que cuando las cosas le pasan al peronismo no se investigan, y ahora se meten en las fechas provinciales, en la distribución de los recursos... Bueno, la preocupación mía es esa, no es la gente”.